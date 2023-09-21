В петербургском парке Сосновка появился быстрый мобильный интернет

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Сотни тысяч гостей, ежегодно посещающих один из крупнейших парков Петербурга – Сосновку, теперь могут пользоваться в парковой зоне мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. МегаФон расширил существующее покрытие сети и увеличил скорость передачи данных на территории парка, площадь которого составляет 302 гектара.

Сосновка – крупнейший лесной массив в городской черте. В далеком 1840 году на его территории произошла дуэль известного русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Эта локация привлекает внимание петербуржцев не только важным историческим фактом, но и множеством мест для разнообразного времяпрепровождения. Это излюбленное место горожан для прогулок на свежем воздухе. Здесь можно отдохнуть у водоемов, заняться спортом на оборудованных площадках, прокатиться на велосипедах по многочисленным тропинкам, утопающим в сосновом лесу.

Оператор модернизировал инфраструктуру связи в высокочастотном диапазоне LTE, который отличают большие скорости мобильного интернета, что сделало отдых в парке еще более комфортным. Теперь гости могут без задержки видео стримить с прогулки, слушать на пробежке онлайн музыку в высоком качестве и, конечно же, загружать онлайн-карты, ведь многочисленные извилистые тропы могут сбить с запланированного маршрута любого.

«Потребление трафика абонентами стремительно растет. Несмотря на возрастающую нагрузку на сеть нам важно предоставлять клиентам компании неизменно качественные услуги связи. Именно для этого технические специалисты МегаФона 24/7 работают над развитием сети в Петербурге, уделяя особое внимание местам с наибольшей активностью пользователей. Чтобы наши клиенты могли загружать все необходимые цифровые сервисы в любой точке города», - комментирует Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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