Ставки по вкладам вырастут через неделю

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Об этом стало известно на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде. Глава кредитной организации Герман Греф подчеркнул, что рост процентных ставок ожидается по отдельным, наиболее популярным у населения линейкам вкладов. Вырастут и ставки по ипотеке.

- Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу, - заявил Греф.

Сейчас максимальная доходность по вкладам Сбербанка составляет 12%, а минимальная ставка по ипотеке по собственным программам банка - 13,7%.

К слову, эксперты полагают, что все это - следствие действий Банка России, который в июле 2023 года начал ужесточать денежно-кредитную политику и повысил ключевую ставку сначала на один пункт, а затем, после ослабления рубля, еще сразу на 3,5. Ключевая ставка составила 12% годовых. В сентябре снова произошел рост, на этот раз еще на один процентный пункт, до 13% годовых. Все это, безусловно, сказалось на политике и действиях банков.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.