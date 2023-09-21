Ипотеку стали брать реже, но больше

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Такая цифра прозвучала на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде. При этом, в 2022 году ипотечных кредитов выдали всего на 2,8 триллиона рублей. Но перегрева рынка нет.

По оценкам главы Сбербанка Германа Грефа, при общем увеличении суммы, количество выдаваемых кредитов будет снижаться. В четвертом квартале 2023 года банкир прогнозирует уменьшение числа выданных ипотек на 30%.

Это произойдет, по мнению Грефа, из-за того, что Банк России повысил ключевую ставку. Впрочем, другие факторы, например, изменение риск-весов - тоже скажутся. Несмотря на увеличение сумм, которые люди берут в ипотеку, преегрева на этом рынке эксперты не фиксируют.

- Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом, - подчеркивает Герман Греф.

Говорить о росте позволяет статистика. В течение восьми месяцев текущего года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на сумму 2,7 триллиона рублей, что на 6% больше, чем за весь прошлый год. Рекордный объем выдачи в августе составил 522,5 миллиарда рублей.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.

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