С сентября квитанцию за коммунальные услуги можно скачать в личном кабинете

Фото предоставлено пресс-службой «Петербургтеплоэнерго».

Сегодня привычные способы оплаты коммунальных услуг уходят в прошлое - в тренде расчеты онлайн. Это сильно экономит время и помогает не откладывать все на потом. для потребителей «Петербургтеплоэнерго» такая функция заработала с сентября 2023 года. В личном кабинете потребителя на сайте «Петербургтеплоэнерго» появилась возможность скачать квитанцию за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и оплатить ее без комиссии. Для этого необходимо зайти в раздел «Оплата по договору/лицевому счету» - блок «Информация по взаиморасчетам» и нажать на значок с платежным документом.

Процедура регистрации в личном кабинете совсем не сложная и не занимает много времени. Нужно просто заполнить все поля регистрационной формы: вписать имя пользователя, создать пароль (паролем может стать любое сочетание букв, цифр и/или символов на английском языке), указать email. На указанный адрес электронной почты придет письмо с информацией о подтверждении. После регистрации необходимо войти в личный кабинет и прикрепить номер лицевого счета или договора.

По словам пользователей, электронная квитанция - это удобно. Ее можно получить сразу после расчета, независимо от местонахождения, и, соответственно, оплатить в любое удобное время.