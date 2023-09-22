Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери в ее день рождения

Иван Ургант редко выкладывает фотографии дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своих социальных сетях редкое фото дочери. 21 сентября девочке исполнилось восемь лет. На фотоснимке малышка улыбается на фоне видеоаппаратуры, а в руках у нее маленькая белая коробочка с атласной лентой.

- Самая настоящая ВУ, - коротко подписал снимок Ургант.

Младшую дочь Урганта назвали в честь его мамы. Фото: СОЦСЕТИ

В комментариях к фотографии поклонники заметили сходство отца и дочери. Некоторые фанаты не упустили возможности напомнить о шоу «Вечерний Ургант» и лишний раз сказать телеведущему, что зрители скучают по этой программе.

О младшей дочери Ивана Урганта известно, что ее назвали в честь матери шоумена. Валерия Киселева умерла восемь лет назад. Артист вернулся с похорон и узнал о беременности жены. Поэтому, не сомневаясь, назвал ребенка в честь ее бабушки.

У Урганта с женой Натальей Кикнадзе – три дочки. Две девочки – общие: 15-летняя Нина и 8-летняя Валерия. У Натальи есть старшая дочь, 23-летняя Эрика. Она родилась в первом браке женщины.

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