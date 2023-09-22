Специалисты составили цифровой портрет туриста в Петергофе

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Сентябрь - время подводить итоги туристического сезона в Северной столице. Одной из визитных карточек Петербурга и магнитом для приезжих традиционно стал Петергоф. Специалисты из МТС составили цифровой портрет посетителя знаменитого музея-заповедника: из каких стран, российских регионов и на сколько дней приезжали люди.

Лидеры среди отечественных регионов по поездкам в парки и дворцы Петергофа - Москва и Московская область (15% и 11% от общего количества туристов). Далее в списке расположились жители Ленинградской области (177 тысяч человек), Краснодарского края (почти 75 тысяч человек), Свердловской области (41 тысяч) и Татарстана (около 40 тысяч человек). Почти поровну распределились путешественники из соседней Псковской области и Тверской: около 39 тысяч человек посетили летом Петергоф. В ТОП-10 субъектов, откуда чаще всего приезжали в бывшую резиденцию Петра I также вошли Республика Башкортостан и Нижегородская область.

Наряду с активными внутренними туристами в Петергофе отдыхали и гости из-за границы. Чаще всего летом приезжали из Китая (3,5 тысяч человек) и стран СНГ - Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении (суммарно почти 22 тысяч человек).

Часть путешественников приезжала в Петергоф только на день (35% человек от общего числа), чтобы полюбоваться фонтанами и Финским заливом, а кто-то решал остаться с ночевкой и провести в пригороде от 3 дней до недели (28%). По 16% туристов выбирали краткосрочные поездки: от 1 до 2 или от 2 до 3 дней.

Наиболее часто петергофские парки посещали люди в возрасте 35-44 лет. На втором месте - несовершеннолетние туристы, на третьем - путешественники 45-54 лет. Гендерное соотношение туристов почти одинаковое: 57% женщин и 43% мужчин.

- Петергоф - точка притяжения петербуржцев и туристов со всех регионов страны, причем не только летом, но и осенью, - подчеркивает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. - Перед началом летнего сезона мы обновили зону покрытия сети в Нижнем парке Петергофа, в итоге вдвое выросла скорость передачи данных по сравнению с прошлым годом. Для нас важно, чтобы качественная связь была доступна гостям и жителям в любой момент, даже в условиях пиковых нагрузок.