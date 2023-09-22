Петербургские бизнесмены стали брать более крупные кредиты

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

По данным крупных банков, корпоративный кредитный портфель в 2023 году ощутимо вырос. В некоторых финансовых организациях он увеличился более чем на 10%.

Среди банков, где объем выданных бизнесу кредитов увеличился особенно заметно - Сбербанк. За 8 месяцев 2023 года банк выдал примерно 679 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В банке отмечают, что в лидерах числятся крупные производственные предприятия из сферы строительства, транспорта и логистики и металлургии.

Рост, вероятно, связан с тем, что в Сбере есть сразу несколько программ, направленных на поддержку предпринимательства. В том числе - с госучастием. В банке подчеркивают, что за минувшие месяцы 2023 года петербургские предприниматели получили кредиты с господдержкой на общую сумму примерно 8 миллиардов рублей. К слову, наиболее популярна программа Минэкономразвития - только по ней городские бизнесмены взяли кредитов более, чем на 5 миллиардов рублей.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.

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