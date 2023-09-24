Петербург помог Мариуполю с благоустройством и запустил ретротрамвай

Так выглядит ретротрамвай Фото: Пресс-служба Смольного

В Мариуполе в эти выходные - большой праздник. Город отмечает 245-летия со дня своего основания. Руку к торжествам на правах «большого брата» приложил и Петербург.

При участии специалистов из Северной столицы прошла целая серия открытий. В центре города, на Греческой площади, открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи. Благоустройство здесь делали специалисты из Петербурга. В частности, помогли сделать фонтанный комплекс и аллею цифровых копий картин художника.

Петербург подарил Мариуполю ретротрамвай – точную копию вагонов, курсирующих по Северной столице. Только в городе на Неве это экскурсионный маршрут, а здесь обычный, городской. Заработал новый детский сад и многофункциональный центр, где теперь можно быстро и без лишних проволочек оформить документы. Он небольшой, всего 18 окон, зато очень удобный.

Еще один объект - Центр детского и юношеского творчества – пока не работает. Но его масштабы уже понятны. Там будут два бассейна, помещения для занятий художественной гимнастикой, хореографией, карате, стрельбы из лука и другими видами спорта. Причем, для детей занятия будут бесплатными.

Также Петербург продолжает восстановление местного Драматического театра. Перед ним тоже появится красивый сквер с фонтаном. А еще до конца года город закончит реконструкцию подземного перехода в центре города и отремонтирует пожарно-спасательную часть.

- Мариуполь должен стать комфортным и благоустроенным городом, - подчеркнул Александр Беглов.

Соглашение о побратимских связях между Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года. Петербург уже передал Мариуполю порядка ста автобусов. Кроме того, при участии города восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую. Кроме того, открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета.