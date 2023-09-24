На следующей неделе Петербургу обещают новые температурные рекорды

Петербургу обещают хорошую погоду Фото: Олег ЗОЛОТО

Этот сентябрь – один из самых теплых за всю историю наблюдений за капризами природы. А может еще стать самым теплым. Для этого погоде осталось совсем чуть-чуть: «не подкачать» и на следующей неделе.

Судя по всему, новым рекордам быть.

Так, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уверен, что и эта неделя будет солнечная, теплая и относительно сухая. А небольшое изменение к худшему в воскресенье связано с сильным ливнем и стало кратковременным.

- С понедельника по четверг дневная температура опять отправится наверх, с 18 до 22 градусов. Так как очередной фронт и дожди придут в Северную столицу уже только в пятницу, такое развитие погодных процессов уже никак не сможет помешать установлению нового рекорда среднемесячной температуры, который держался с 1938 года, – рассказал в своем телеграм-канале синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также считает, что «перспективы тепла еще есть».

- Погоду продолжит определять антициклон, все еще будет тепло, поэтому на неделе не исключаю в Санкт-Петербурге перекрытие дневного максимума хотя бы еще один раз, - отметил он.

Но вот солнечных и теплых выходных на этой неделе нам, похоже, не видать. Погода начнет меняться к худшему с пятницы.