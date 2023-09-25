Депутаты Петербурга предложили штрафовать россиян за выгул собак без намордника

За выгул собак без намордника предусмотрели штрафы до 30 тысяч рублей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В России могут появиться штрафы за выгул собак без намордника. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга. В Госдуме решили принять к рассмотрению законопроект на осеннюю сессию. Ориентировочно, судьба инициативы решится в ноябре. Об этом пишет «Парламентская газета».

Депутаты ЗакСа предложили внести в КоАП РФ административную ответственность за выгул без намордника и поводка собак потенциально опасных пород. К таком относятся, например, питбульмастиф, бразильский бульдог или северокавказская собака. В документе за нарушение этого правила предлагается наказывать владельцев штрафами: для граждан санкция составит 1,5-3 тысячи рублей, для должностных лиц - 5-15 тысяч рублей, для юрлиц - 15-30 тысяч рублей.

Пока выгул собак контролируют только на уровне регионов. То есть следить за нарушениями могут районные администрации и муниципалитеты, а вот полиция в эти дела не вмешивается. При этом штрафы для владельцев животных есть не везде.

Но есть федеральный закон, который с 2020 года запретил выгул собак потенциально опасных пород. Их перечень утвержден постановлением кабмина. Животные из этого списка могут свободно передвигаться только по территории своего хозяина. Однако штрафа за нарушение этого правила не предусмотрено. Поэтому петербургские депутаты и решили обратиться с инициативой.

- 14 сентября Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству решил включить этот проект в примерную программу законопроектной работы федерального парламента на осеннюю сессию 2023 года, ориентировочно на ноябрь, - уточнили в издании.