Самый цивилизованный путь: Как добиться уплаты алиментов без суда

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

На первый взгляд тема алиментов всем понятна, однако тут есть свои подводные камни. Например, много вопросов вызывает соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Иногда случается, что лица, которые обязаны в силу закону оплачивать некие денежные средства на содержание своего близкого родственника, не хотят этого делать.

- Оформить алименты можно через суд, - говорит президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Но есть и более цивилизованный путь. Нередко бывает так, что супруги, понимая, что любовь прошла и семью не сохранить, чувствуют ответственность за содержание своего ребенка. И при этом они хотят решить этот вопрос, как говорится, по-дружески, без суда. В этом случае им необходимо обратиться к нотариусу для заключения соглашения об уплате алиментов.

В сущности, соглашение - это гарантия слова одного из родителей, что он продолжит поддерживать своего ребенка после развода. При этом заключить его можно и во время брака, ведь бывает, что пара не в разводе, но живет раздельно и все расходы несет лишь один из родителей.

- Важно понимать, что при подписании важных документов присутствие квалифицированного специалиста необходимо. Тем более что в отношении соглашения об уплате алиментов установлена обязательная нотариальная форма. Ведь может случиться, что в момент эмоционального напряжения женщина нередко готова на любые условия и может неосмотрительно подписать документ, не вникая в его суть. Нотариус никогда не допустит такой ситуации. Он не будет удостоверять документ, если видит, что на нее оказывается давление или она не понимает содержания.

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка выгодно и тем, что имеет силу исполнительного листа. Если сторона перестает платить, то в суд идти не нужно, а можно сразу обращаться в службу судебных приставов-исполнителей.

Слушайте радио «КП» (92,0 FM) 25 сентября в 17:33