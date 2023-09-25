Цены на аренду квартир посуточно снизились на 25% в Петербурге

В Петербурге подешевели квартиры посуточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Петербурге значительно подешевела посуточная аренда квартир. В сентябре по сравнению с августом цены снизились на 25 процентов. Сейчас снять квартиру на один день в Северной столице можно в среднем за 3460 рублей. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».

- Петербург лидирует по числу бронирований в сентябре среди всех российских городов. Он уверенно обгоняет и Москву, и курорты Краснодарского края. Многие путешественники отдают предпочтение поездкам именно в сентябре, так как погода становится более комфортной и цены заметно снижаются по сравнению с летом, - объяснил основатель сервиса Юрий Кузнецов.

Кроме Петербурга, цены на аренду жилья посуточно заметно сократились в Зеленоградске, Казани, Нижнем Новгороде, Адлере, Сириусе. При этом, в целом по России цены упали на 13 процентов и составили в среднем 3560 рублей. Туристы бронируют квартиры, как правило, на трое суток. Поэтому плата составляет в среднем 12200 рублей.