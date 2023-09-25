Личные аудиозаписи Бродского и фрагмент торпеды «Москвича» Цоя выставили на торги

Начальная цена архива кассет - 900 тысяч рублей. Фото: Литфонд

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги уникальный архив аудиокассет, на которых записаны стихотворения Иосифа Бродского в его исполнении, а также произведения его коллег. В том числе и те, которые не были опубликованы. Записи датируются с 1978 до 1990 годов. Об этом сообщает пресс-служба «Литфонда».

- Наибольший интерес представляют кассеты с записями чтения Иосифом Бродским своих произведений. Самая ранняя из них датирована 6 марта 1978 года и содержит авторское чтение «Новых стансов к Августе», «Любви», «Натюрморта», «Семи лет спустя», «Дидоны и Энея», «Двух часов в резервуаре», «Сретенья». На второй стороне - «домашняя» запись, сделанная в 1980-х годах, на которой Бродский читает стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Усталый раб...», «Снег пуст, оставляя...», «То не муза...» и другие, - говорится в описании лота.

На кассетах также записаны размышления Бродского о Троцком, его воспоминания о Надежде Мандельштам, запись интервью об Ахматовой. Две аудиозаписи связаны с присуждением Бродскому Нобелевской премии по литературе в 1987 году. В аудиоархиве сохранились выступления Анатолия Наймана, Исайи Берлина, Дерека Уолкотта и других.

Желающими приобрести кассеты придется отдать, как минимум, 900 тысяч рублей. И это лишь минимальная стоимость на аукционе.

Начальная цена части торпеды - 250 тысяч рублей. Фото: Литфонд

Не менее востребованной будет часть торпеды «Москвича-2141», который в конце 80-х годов принадлежал Виктору Цою. Купить памятную вещь можно немного дешевле. Начальная цена на «Литфонде» - 250 тысяч рублей. Часть торпеды хранилась в архиве первого продюсера группы «Кино». Юрий Белишкин рассказал, как лот попал к нему.

- В 2014 году в Риге состоялся концерт памяти Виктора Цоя с участием группы «Виктор» из Санкт-Петербурга с которой я в то время сотрудничал. После концерта ко мне подошел Игорь Сидоренко, поклонник творчества Виктора Цоя, и подарил переднюю панель из машины, попавшей в аварию 15 августа 1990 года, где погиб Цой. Этот подарок он подарил как благодарность за мою деятельность в качестве директора группы «Кино», - рассказал он.

Торги состоятся 28 сентября.