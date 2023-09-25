От радиаторов до наследия классиков: Популярный блогер запустил новый культурный проект

Фото: Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.

Многие хотели бы знать, как жили великие русские творцы прошлого. Рассказать об этом взялся блогер Никита, чей творческий взлет с короткими видеороликами завоевал сердца миллионов зрителей. В новом культурном шоу «Никита в квартирах» он исследует наследие великих российских классиков на увлекательных онлайн-экскурсиях по музеям-квартирам.

Для зрителей проект «Никита в квартирах» становится уникальной возможностью узнать больше о жизни всемирно признанных российских творцов. 25 сентября стартовал первый сезон: к просмотру доступны красочные и забавные видеоролики с онлайн-экскурсиями по трем музеям-квартирам. Участниками проекта уже стали два музея Санкт-Петербурга - Литературный музей «ХХ век» и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, а также Музей истории литературы имени Владимира Даля в Москве. В своей характерной подаче Никита рассказывает о самых интересных псевдонимах Антона Чехова, показывает ужасающий современников любимый костюм Михаила Зощенко, раскрывает причины необычной диеты Анны Ахматовой и многое другое.

Фото: Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.

Свою популярность Никита приобрел благодаря запоминающимся и искренним видеороликам с рекламой радиаторов. Его образ и фирменная манера речи на грани настоящей драматургии привлекли к себе внимание огромной аудитории. Такой тщательный подход к производству контента объясняется учебой в Театральном училище имени Бориса Щукина: искусство, особенное театральное, для Никиты представляет большой интерес. Неудивительно, что следующий масштабный проект блогера оказался связан с культурой. Харизматичная подача и молодежный взгляд нового культурного инфлюенсера позволят открыть мир русской культуры с новой неожиданной стороны.

Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Проект обещает подарить своей аудитории интересные истории, удивительные факты и, конечно же, яркие эмоции. Эти экскурсии позволят зрителям прикоснуться к культурному богатству и наследию России, а главное - сделают это совершенно не скучным образом. Такой «путеводитель» в мире русского искусства сможет увлечь как юную аудиторию, так и более взрослых ценителей творчества классиков. Выпуски первого сезона проекта можно посмотреть в сообществе Никиты ВКонтакте, а также в сообществах Музея истории литературы имени Владимира Даля (ГМИРЛИ), Литературного музея «ХХ век» и Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.