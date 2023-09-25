Как будет работать платная парковка на Крестовском острове с 1 октября

29 улиц Крестовского острова станут платными для автомобилистов с 1 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подкрадывается октябрь, а с ним и очередной сюрприз для автомобилистов - Крестовский остров попадет в сеть платных парковок. С августа остров снабжают новыми дорожными знаками, паркоматами и разрисовывают синей разметкой.

ВСЕ РАДИ РАЗГРУЗКИ

Покрытие острова парковками местные жители восприняли нерадостно: мол, зачем платные места там, где одна элитная жилая застройка, парк да стадион? Комитет по транспорту оказался непреклонен:

- Крестовский остров является местом сосредоточения большинства рекреационных зон, на его территории наблюдается повышенный автомобильный трафик. Однако отметим, платная парковка будет организована лишь на тех улицах, которые требуют разгрузки, - заявили в ведомстве.

В соцсетях жители просили комитет распарковать зоны вблизи Приморского парка Победы, чтобы люди могли приезжать на прогулки без лишних трат. Однако исключать прилегающие к парку улицы ведомство не планирует - «адресный перечень уже утвержден правительством города».

В этот список вошли 29 улиц, в том числе набережная Мартынова, Рюхина улица (от той же набережной до Крестовского проспекта), участки набережных рек Крестовки и Средней Невки, расположенные у входа в ЦПКиО имени Кирова со стороны Каменного острова.

Остров уже покрыли синей разметкой, установили паркоматы и новые дорожные знаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ РАЗРЕШЕНИЯ

Важный момент. Несмотря на визуальную обособленность Крестовского, он числится частью Петроградского района. Так что жители Петроградки, которые уже оформили накануне июля льготные парковочные разрешения, смогут на тех же условиях парковаться в пределах Крестовского.

Сами жители Крестовского начали оформлять разрешения еще в мае. Документ можно завести на год или сразу на три года вперед.

- Хочу обратить внимание всех петербуржцев на то, что нужно обязательно следить за сроком действия ранее выданного разрешения. Для оформления разрешения на новый срок подавать документы необходимо заблаговременно, желательно за месяц до окончания его срока действия, - заявлял замглавы Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Жители парковочной зоны, в зависимости от категории своего транспорта, смогут платить 900, 1800 или 3600 рублей в год вместо 71 257, 179 580 или 356 232 тысяч рублей. Такие крупные суммы придется отщелкивать жителям других районов, приезжающим в эту платную зону.

Бесплатное разрешение положено проживающим в платной зоне ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, владельцам электрокаров, зарегистрированным в Петербурге многодетным семьям.

Подать документы на это разрешение можно в МФЦ или через петербургский портал «Госуслуги». На одну квартиру можно оформить не более двух разрешений. На одну коммунальную квартиру, не более одного разрешения на одну квитанцию ЖКУ.

КОНКРЕТНО

1500 платных машино-мест оборудуют на Крестовском острове.

10 процентов по традиции отдадут под инвалидные.

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