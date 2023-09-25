«Настала пора Ренессанса»: Строительство метро в Петербурге хотят ускорить

В «Метрострое Северной Столицы» надеются, что с новым гендиром метро будет строиться быстрее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не прошло и года, как в «Метрострое Северной Столицы» вновь сменился генеральный директор. Место Кирилла Петрова, который возглавлял компанию всего девять месяцев, займет Дмитрий Васильев. Об этом 25 сентября заявила пресс-служба самой компании. Слухи о кадровой перестановке ходили еще на прошлой неделе, но тогда «КП» не подтвердили эту информацию, сказав, что официально решение еще не принято.

Сменить руководителя решил Совет директоров компании. И, очевидно, у них были на то веские причины. Вообще строительство метро в городе на Неве всегда было сложной задачей, но власти крепко взялись за подземку и настроены довести дело до ума в ближайшие годы. В 2024-м Смольный планирует потратить на новые станции 30 миллиардов рублей.

НАДЕЖДЫ НА НОВОГО ГЕНДИРЕКТОРА

В декабре 2022 года Кирилл Петров сменил Владимира Шмидта, ушедшего по собственному желанию после двух лет на посту. И тогда, и сейчас эксперты со стороны связывают кадровые перестановки с неисполнением заявленных сроков строительства. Поговаривают, что в КРТИ недовольны руководителями. Однако в комитете комментировать этот вопрос «КП» отказались: «Решение о смене руководителя (речь о Петрове. - Прим. ред.) принято Советом директоров. Мы на него никак не влияли».

К слову, новый гендир «Метростроя» в свое время работал руководителем отдела реконструкции и строительства метрополитена в КРТИ, поэтому отношения с комитетом не должны быть натянутыми.

- В должности генерального директора Дмитрий Васильев сконцентрируется на увеличении темпов строительства новых станций петербургского метрополитена и наращивании производственно-технической базы компании, - возлагают надежды в компании и отмечают, что новый руководитель имеет большой профессиональный опыт в сфере метростроения.

- Внушает оптимизм, что одной из крупнейших метростроительных организаций страны будет руководить профессиональный метростроитель, прошедший серьезную карьерную лестницу буквально от тоннельного забоя, - отмечает «КП» эксперт в области метростроения Дмитрий Графов. - Кроме того, Дмитрий Васильев имеет бесценный опыт работы в качестве заказчика транспортного строительства, то есть он побывал, так сказать, по обе стороны реки, что наделяет его компетенциями сбалансированно решать сложные вопросы.

Так, по мнению Графова, настала пора ренессанса и постепенного перехода от универсальных «эффективных» менеджеров к профессионалам, глубоко понимающим отрасль.

Свой пост новый гендир займет завтра, 26 сентября. В компании говорят, коллектив хорошо принял эту новость, и успокаивают, что это решение не повлияет негативно на текущие сроки строительства: «Есть утвержденный график, и работы ведутся исключительно по нему».

СПРАВКА «КП»

Сейчас АО «Метрострой Северной Столицы» строит четыре станции метро: «Горный институт», «Театральная», «Юго-Западная» и «Путиловская». Кроме того, компания занимается реконструкцией «Чернышевской» и продлением Невско-Василеостровской линии в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка».

ЭТО ВАЖНО

Власти Петербурга рассчитывают в ближайшие 10 лет запустить 20 новых станций метро и реконструировать 12 уже существующих. В первую очередь, речь идет о строительстве новой шестой линии, продолжении на север 3-й и 4-й линии, а также первых станций кольцевой линии метро от «Выборгской» в сторону Петроградской стороны. Однако планы пока предельно неконкретны. Возможно, более точно время ввода в эксплуатацию новых станций подземки будет обозначено после принятия Генплана Петербурга в этом году.