Доступный полноприводный гибридный кроссовер с минимальным транспортным налогом от бренда №1 по продажам - EVOLUTE

Фото: пресс-служба Evolute

Санкт-Петербург с его изменчивым климатом, высокой влажностью и длительными зимами предъявляет особые требования к надежности автомобиля. Скользкие дороги, снежные заносы и перепады температур — обычные условия для петербургского автомобилиста. Полноприводный гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE 4x4 адаптирован именно к таким вызовам.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, чье производство расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. По итогам марта 2026 года бренд вышел в лидеры сегмента автомобилей на новых источниках энергии в России с рыночной долей 23,9%. EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибридный и самый доступный полноприводный гибридный кроссовер в стране.

Фото: пресс-служба Evolute

Полноприводная версия EVOLUTE i-SPACE 4x4 развивает суммарную мощность до 367 л.с. и 470 Н•м крутящего момента при разгоне до 100 км/ч за 7,1 секунды. При этом налогооблагаемая мощность составляет всего 159 л.с. — это минимальный транспортный налог при впечатляющей динамике. Для Петербурга, где ставка транспортного налога ощутимо влияет на бюджет, это принципиальное преимущество.

Расширенный зимний пакет опций EVOLUTE i-SPACE 4x4 включает тепловой насос для эффективного обогрева салона, обогрев сидений первого и второго рядов, рулевого колеса по всей зоне хвата и форсунок стеклоомывателя. Постоянный полный привод с электронной имитацией блокировок обеспечивает уверенное движение по заснеженным и обледенелым петербургским улицам.

Запас хода EVOLUTE i-SPACE 4x4 — до 1000 км** при расходе 5,6 л на 100 км. Быстрая зарядка тяговой батареи от 30% до 80% через разъем европейского стандарта занимает 20 минут. Просторный салон, багажник объемом до 2 125 л, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости и шесть подушек безопасности — все для комфортного и безопасного передвижения по северной столице!

Фото: пресс-служба Evolute

Стоимость EVOLUTE i-SPACE 4x4 с учетом государственной поддержки размером до 925 тыс. рублей начинается от 2,69 млн. В Санкт-Петербурге работают пять дилерских центров EVOLUTE, это больше, чем в любом другом городе России. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Значение запаса хода приведено согласно результатам тестовых испытаний по международному стандарту измерения запаса хода легковых автомобилей

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