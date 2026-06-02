Т2 и Пулково запустили совместный проект с заботой о путешественниках. Фото: пресс-служба Пулково.

T2 и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» запустили совместный проект заботы об абонентах за рамками связи. Путешественников по прибытии в Пулково ждут полезные подарки для комфортной встречи с городом.

Главная цель коллаборации с Пулково – возможность поддержать образ жизни абонентов, сделав им эксклюзивные предложения. Т2 последовательно развивает инициативы, которые делают жизнь клиентов проще и комфортнее, превращает повседневные моменты в приятные впечатления. Чтобы исследовать город и не бояться капризов погоды, абоненты оператора могут получить зонт в подарок в салоне T2 в Пулково.

С 1 июня по прибытии в воздушную гавань Северной столицы абоненты T2 в роуминге получат приветственную SMS о возможности забрать подарок прямо в аэропорту. Клиенты других операторов также могут активировать оффер, подключившись к T2 или перейдя со своим номером на выгодных условиях. На время оформления переноса клиент остается на связи, а также получает бонус – 6 месяцев бесплатного общения.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

«В современном мире лояльность клиентов строится на умении бренда создавать дополнительную ценность для людей в самых разных ситуациях. Мы стремимся быть ближе к пользователям и рады партнерству с крупнейшим аэропортом России, где технологии и уровень сервиса обеспечиваются на самом высоком уровне. Предложение особенно актуально сейчас, во время ПМЭФ, когда Петербург принимает огромное количество гостей. Это еще одна возможность поддержать образ жизни наших абонентов и сделать пребывание в городе более комфортным».

Леонид Сергеев, генеральный директор оператора аэропорта Пулково:

«Стратегическая задача аэропорта Пулково – создавать лучший опыт путешествий для наших пассажиров на каждом этапе. Именно поэтому мы приветствуем инициативы наших партнёров, направленные на получение приятных впечатлений, повышение качества сервиса и поддержание особой атмосферы гостеприимства. Коллаборация с Т2 - один из таких примеров».

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