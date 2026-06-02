Новую «Волгу» покажут на ПМЭФ-2026

"Волга" представит свою новинку на ПМЭФ-26. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) презентуют новую возрожденную «Волгу». Как передает корреспондент «КП-Петербург» с площадки Экспофорума, машина уже находится в павильоне, но прикрыта тканью.

- Машину обязательно покажем, но позже, - сказал сотрудник стенда.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в рамках ПМЭФ-2026 состоится несколько автомобильных премьер. Так Aurus представит новую премиальную модель Senat. Автопроизводитель впервые встал с собственным стендом. Кроме того, покажет новику китайский элитный бренд Hongqi.

Традиционно активнее всех на форуме выступает «АвтоВАЗ». В этом году автогигант из Тольятти представил раритет - ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году, и новинку LADA Azimut. Ее производство должно начаться в третьем квартале 2026 года.

Также на стенде Петербурга представлены LADA Iskra, которая производится в Северной столице на бывшем заводе Nissan.

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