Т2 и GreatList запускают гастрономический гид по двум столицам. Фото: пресс-служба GreatList.

Т2 и международный ресторанный гид GreatList предложат жителям и гостям Москвы и Санкт Петербурга новый формат знакомства с городом в рамках проекта Great Selection Guide. Концепция объединяет кулинарные сеты от международных шеф-поваров, тематические маршруты для знакомства с колоритными городскими локациями и специальные гастрономические рейсы в «Сапсане». Абоненты T2 со статусом Selection смогут попробовать авторские блюда по специальной цене.

В Great Selection Guide вошли более 30 лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Заведения для проекта отбирала команда международного ресторанного гида GreatList – проекта, основанного предпринимателем и инвестором Александром Сысоевым. С 29 мая по 30 июня гости столиц смогут попробовать специальные сеты, созданные титулованными шеф-поварами из разных стран мира, а также исследовать города через тематический путеводитель, вдохновленный концепцией четырех стихий.

В рамках проекта партнеры также представят отдельное направление, посвященное ресторанному сервису в пути. В дни проведения ПМЭФ на маршруте Москва – Санкт-Петербург пассажирам «Сапсана» впервые предложат специальные сеты от шеф-поваров ведущих ресторанов двух столиц. Инициатива станет первым этапом долгосрочного сотрудничества, направленного на создание премиального ресторанного опыта в железнодорожных путешествиях.

Оператор подготовил особые привилегии для абонентов Т2 со статусом Selection. Клиенты смогут попробовать авторские блюда от шеф-поваров по специальной цене. Статус Selection доступен абонентам тарифа Premium и пользователям других тарифных планов, чьи расходы на связь превышают 1500 рублей в течение трех месяцев подряд. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

Полный список площадок и специальное меню каждой из локаций доступны на сайте.

Иван Войтков, коммерческий директор макрорегиона Северо-Запад Т2:

«Для T2 в Петербурге этот проект — не просто партнерство с ведущим гастрономическим гидом, а возможность подарить абонентам со статусом Selection совершенно новый опыт. Мы объединяем премиальный сервис и уникальные городские впечатления. В рамках Great Selection Guide наши клиенты получат эксклюзивный доступ к авторским блюдам от топовых шеф-поваров по специальной цене, а также смогут по-новому открыть для себя Москву и Санкт-Петербург через специально разработанные тематические маршруты. Это наш вклад в создание особой ценности для тех, кто выбирает лучшее».

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