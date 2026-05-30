Вклад Любови Кунаковой в культурную жизнь был отмечен высокими наградами. Фото: https://max.ru/mariinsky

Умерла Любовь Кунакова, балерина и педагог Мариинского театра. Об этом стало известно 30 мая. Известная балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Любовь Алимпиевна Кунакова ушла из жизни в возрасте 75 лет.

- Приносим искренние соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Любови Алимпиевны, а также всем, кто знал и любил ее, - рассказали в пресс-службе Мариинского театра.

Любовь Кунакова преданно служила искусству более полувека. Ее сценическая карьера началась в 1974 году. За это время она исполнила ведущие партии в знаменитых балетах, среди которых «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот».

После завершения выступлений на сцене в 1992 году Любовь Алимпиевна посвятила себя педагогической деятельности. Она стала репетитором и воспитала множество талантливых учениц.

Кроме того, Любовь Кунакова переносила классические постановки на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии.

Вклад Любови Кунаковой в культурную жизнь был отмечен высокими наградами. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году - народной артистки РСФСР. Также она была удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

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