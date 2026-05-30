Сад-трансформер открылся на Исаакиевской площади у Синего моста

В 2026 году в саду высадили около 10 тысяч цветов. Фото: visit-petersburg.ru

На Исаакиевской площади у Синего моста вновь открылся сад-трансформер - современное общественное пространство, которое обещает стать украшением летнего Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Идея создания «мобильных садов» продолжает традиции петербургского садово-паркового искусства, уходящие корнями ко временам Петра I. Новое общественное пространство сочетает в себе элементы исторической преемственности и современных тенденций. Такой подход позволяет сделать центр города более зелёным, не нарушая при этом его исторический облик и мощение площадей.

- В текущем году в саду высажено более 300 деревьев, свыше 1300 кустарников и около 10 тысяч цветов. Особое внимание уделено посадке белых роз и белой сирени у памятника Николаю I. Эти растения символизируют историю дома Романовых, что придает саду особое значение и атмосферу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сад будет открыт на протяжении всего лета, а пик цветения ожидается к концу июня. Это время, когда сад особенно прекрасен и наполнен ароматами цветов.

Каждую пятницу для посетителей и горожан здесь будут проводиться экскурсии. Участие бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация.

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