Воспитанники более 110 детских домов приняли участие в турнире «Будущее зависит от тебя». Фото: Никита Щеглов, пресс-служба ПАО МегаФон.

В Сочи прошел финал крупнейшего благотворительного футбольного турнира для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя». Финальный этап всероссийских соревнований собрал более 130 спортсменов 11–15 лет из 13 субъектов России. Масштабное спортивное мероприятие поддержали сборная России по футболу, ведущие клубы страны и волонтерское движение МегаФона, ставшее инициатором проекта более 20 лет назад.

За звание сильнейшей футбольной команды боролись дети из Москвы, Орловской, Брянской, Тверской, Ленинградской, Кировской, Кемеровской и Оренбургской областей, Республик Татарстан и Адыгея, а также из Красноярского, Забайкальского и Приморского краёв. В младшей группе триумфатором турнира стала команда «Шкид», одолевшая соперников в серии пенальти, а в старшей группе — команда «Прорыв», повторившая свой успех прошлого сезона. Лучшими игроками стали Сергей Антонов из «Прорыва» (Кировская область) и Николай Овчаренко из «Рубина» (Забайкальский край). Победители получили уникальную возможность поучаствовать в тренировке с игроками сборной России и посетить товарищеский матч национальной команды.

Всего в двух этапах турнира – региональном и финальном - приняли участие более двух тысяч юных спортсменов: 253 команды на состязания отправили свыше 110 детских домов из 49 регионов России. На всех ребята забили 931 гол, а одним из самых результативных матчей стала игра финального этапа турнира между «Расправь Крылья» (Орловская область) и «Витязи» (Ленинградская область), которая завершилась со счетом 11:0. Примечательно, что именно игрок победившей команды Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром турнира в старшей группе с 12 забитыми мячами. При этом самым богатым на голы городом регионального этапа турнира стал Екатеринбург – совокупно там забили 82 гола. Антирекорд по результативности поставил Санкт-Петербург – всего 32 мяча. Интересно, что в этом году участие приняли гораздо большее количество девушек, чем обычно. Так, например, команда «Интер» из Саратовской области и «Мечта» из Омской области были представлены наполовину смешанным составом.

Всего в двух этапах турнира приняли участие более двух тысяч юных спортсменов. Фото: Никита Щеглов, пресс-служба ПАО МегаФон.

Помимо спортивных состязаний прошли развлекательные и образовательные мероприятия. Участники посетили парк аттракционов «Сочи Парк», сразились в турнире по киберспорту FIFA, прошли школу юного арбитра от Российского футбольного союза. Как и в прошлые годы, у каждой команды был свой пресс-атташе из числа воспитанников детских домов — ребята осваивали основы профессии на мастер-классах от спортивных журналистов. В них приняли участие 63 школьника, среди которых были выбраны трое самых активных по своей самоотдаче ребят. Они сопровождали каждую игру своей команды репортажами, видеосюжетами, записывали интервью с игроками, писали тексты. Это Мирослав Васильев из Тверской области, Иван Вакуров из Приморского края и Арина Щетникова из Москвы. Сервис «Город навыков Skill City» провел профориентационные программы для всех команд, в которых приняли участие 616 человек.

Свои слова поддержки спортсменам выразили игроки футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов и Игорь Дивеев и подарили участникам футболки со автографами игроков команды. Кроме того, в Сочи ребята смогли познакомиться с другими именитыми спортсменами: чемпион России и участник ЧМ-2014 Андрей Ещенко и игрок ФК «Сочи» Кирилл Кравцовлично пообщались с юными спортсменами, провели автограф-сессию и приняли участие в церемонии награждения.

«Проект вызывает у меня искренние и душевные эмоции, которых так не хватает в жизни. Здесь у каждого ребенка есть шанс стать профессионалом. Я тоже вырос в интернате, но играл в футбол, несмотря ни на что, и дорос до сборной России. Поэтому нет ничего невозможного», — поделился впечатлениями Андрей Ещенко.

«Российский футбольный союз много лет поддерживает турнир "Будущее зависит от тебя".Для воспитанников детских домов такие проекты — возможность почувствовать уверенность в собственных силах, получить важный жизненный опыт и увидеть горизонты, о которых раньше они, возможно, даже не задумывались. Футбол удивителен тем, что через игру помогает формировать характер. Он учит взаимовыручке, дисциплине, умению достойно принимать как победы, так и неудачи. А ещё показывает простую истину: наше завтра во многом определяется теми усилиями, которые мы прикладываем сегодня. Особенно важно, что турнир открывает перед участниками новые направления для развития, знакомит с разными профессиями и помогает поверить в собственные возможности. Мы рады быть частью этой истории и видеть, как год за годом она меняет жизни детей к лучшему. Порой один шанс, полученный вовремя, способен определить целое будущее», — поделился Алексей Смертин, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России:

Турнир «Будущее зависит от тебя» был организован МегаФоном в 2005 году. Фото: Никита Щеглов, пресс-служба ПАО МегаФон.

«За 20 лет наш проект доказал: это путь для тысяч детей к мечте. Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное — видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастер классах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе. Мы искренне благодарны нашим партнёрам — Министерству спорта, Министерству просвещения, РФС и всем клубам, кто поддерживает эту миссию. С такой надёжной командой единомышленников мы рады быть частью пути тех, кто завтра будет строить наше общее будущее», — прокомментировал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

Турнир «Будущее зависит от тебя» был организован МегаФоном в 2005 году. Первые соревнования прошли в Санкт-Петербурге, где 39 команд из 23 детских домов приняли участие в соревнованиях. Победители отправились в Лондон на матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В 2009 году проект вышел на федеральный уровень, и триумфаторы снова получили возможность посетить Лондон, где они не только стали зрителями матча «Арсенал», но и встретились с выдающимся тренером Арсеном Венгером и известным футболистом Андреем Аршавиным.

В 2017 году победителей турнира пригласил Президент России Владимир Путин на первый матч Кубка Конфедераций, который проходил в Санкт-Петербурге. Накануне Чемпионата мира 2018 года состоялся первый Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот в рамках проекта «Будущее зависит от тебя». В соревновании приняли участие 24 команды из 21 страны, а игры проводились на стадионе «Сапсан-Арена».

В 2023 году проект стал лауреатом премии «Компания будущего» в номинации «Благотворительность». А в 2024 году благотворительный проект «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом премии INTERCOMM 2024 в номинации «Территория добра», а также занял 1 место в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024».

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