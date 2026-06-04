Наши сериалы могут заменить психотерапию

Фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Об успехах Dомашнего, отличиях зрительниц от зрителей и о жанре мелодрамы как таковой в интервью радио «Комсомольская правда Санкт-Петербург» рассказала генеральный директор телеканала Марина Хрипунова.

«Женщины более усидчивы»

- Марина, Dомашнему уже 21 год, и третий год подряд он остаётся самым популярным неновостным каналом страны. Я так понимаю, если у кого-то включен телевизор, то, скорее всего, это ваш канал?

- Если вы женщина от 25 до 59 лет, то, скорее всего, да. Это наша целевая аудитория, самая востребованная у рекламодателей. А вообще успехов у нас много, и каждый раз, когда я их перечисляю, сама у себя спрашиваю: «Неужели мы правда всё это сделали?» Небольшая ремарка: я на канале со дня основания, и в этом году у меня личный юбилей — 10 лет в должности директора. Сегодня Dомашний - крупнейший развлекательный неновостной телеканал страны. Причём не только среди женщин, а вообще среди всей аудитории 4+. Кроме того, среди женщин мы канал номер один во всех городах с населением до 700 тысяч. Нам осталось «дожать» только миллионники - там мы пока на третьем месте.

- Скажите, что, по вашему мнению, отличает зрительницу от зрителя?

- Хотя я во многих сферах против жёстких гендерных границ, у женщин, конечно, есть своя специфика телесмотрения. Мы более усидчивы. А мужчины в большей степени склонны кликать кнопками, переключаться - у них более рассеянное внимание. Не хочу обижать сильный пол, потому что каждый пятый зритель Dомашнего - мужчина. Но, скажем так, они лучше приспособлены к мультиэкранному просмотру. Хотя и женщины смотрят телевизор весьма специфически. Знаете, какой сейчас тренд? Смотреть и одновременно сидеть на маркетплейсах! Смотришь что-то романтическое, а заодно косметику себе выбираешь или летнее платье.

- Dомашний - это ведь мелодрамы? Каково это - работать, по сути, в одном жанре?

- У меня есть принцип управления каналом, который лежит в основе любого успеха. Зритель должен чётко понимать, о чём канал и для кого он. «Сузиться, чтобы расшириться», - так я это называю. Чем понятнее ожидания зрителя от жанра, от того, что он увидит в эфире, тем вероятнее, что он выберет именно нас. У мелодрамы много поджанров: и романтическая, и мистическая, и с элементами детектива. Недавно мы открыли для себя жанр исторической мелодрамы. Семейная сага «Берега любви» прошла в эфире с большим успехом. Кстати, во время показа этого сериала мы заняли первое место среди всех телеканалов в прайм-тайме. Для нас этот проект стал новым опытом, который мы будем продолжать. Так что теперь на Dомашнем можно будет увидеть и такие истории.

- А есть ли ролевая модель, которую ваша зрительница может примерить на себя?

- Конечно, у всех у нас в голове есть идеальная картинка семьи: мама, папа, счастливые дети, у всех учёба, работа, ипотека погашена, полный шкаф вещей, и всё тебе по размеру… Но, к сожалению, эта модель малоприменима, и так, наверное, живут только феи. А мы рассказываем о том, что можно быть счастливой в самых разных обстоятельствах. Ты можешь построить карьеру, потому что твой муж лежит на диване. Ты можешь быть счастлива, взяв ребёнка из детского дома. Через свои истории мы продвигаем идею: бери жизнь в свои руки, борись — и всё у тебя будет хорошо. Получается вот такая героиня нашего времени: самостоятельная, не сдаётся, хоть и проходит через массу испытаний.

«Разбили пятисотую тарелку»

- Некоторые критики говорят, что мелодрамы упрощают действительность…

- Не упрощают, а обобщают. Мы стараемся выделить самые типовые ситуации, которые могут случиться в жизни любой женщины — независимо от того, продавец она в магазине или директор канала. У нас, поверьте, все беды одни и те же. Я тоже иногда не помещаюсь в платье. Я тоже хочу всё есть и не толстеть. Я тоже иногда бываю недовольна своим ребёнком. Поэтому мы обобщаем все наши проблемы или, скажу прямо, боли - и стараемся прожить их, проработать и отпустить в нашем эфире.

- То есть получается своего рода замена психотерапии?

- Конечно, причём абсолютно бесплатно! Ты смотришь, переживаешь и думаешь: «Ха, у меня тоже так было. Значит, и я, в принципе, могу с этим справиться». А учитывая, что у нас каждый день в 19:00 начинается история из четырёх серий, - представляете, сколько сеансов психотерапии вы можете получить!

- Обрисуйте, пожалуйста, какой у вас объем производства на канале.

- Dомашний - номер один по объёму производства сериалов в год среди всех телеканалов страны. За нами просто не угнаться. Неделю назад мы отметили большой юбилей - разбили пятисотую тарелку! Когда запускается в производство новый сериал, съёмочная группа разбивает тарелку о штатив кинокамеры - такая традиция. И вот мы запустили уже 500-ю историю.

- Как вы относитесь к тому, что сейчас модно говорить: «Ой, я телевизор вообще не смотрю» — и позиционировать себя интеллектуалом, отвергая мелодрамы?

- Для тех, кто считает, что не смотрит телевизор, хочу сказать: мы продаём свои сериалы на несколько ведущих онлайн-платформ России. И когда я запрашиваю у них аналитику, именно телевизионный контент всегда у них в топе, а не то, что они снимают специально для себя. Поэтому, уверяю вас, - мы вас везде найдём!

Что касается интеллектуальности... Мне кажется, настоящий интеллигент никогда не будет выпячивать свой интеллект, а позволит себе делать то, что хочется. Надо быть, а не казаться, понимаете? Мы и на канале придерживаемся этого принципа: будь собой. Хочется поплакать? Плачь! Полюби себя по-настоящему, признай себя такой, какая ты есть, не стесняйся. Каждая может попробовать, просто включив Dомашний в 19:00 в любой день. Попробуйте!

Реклама Акционерное общество «Новый Канал» ИНН 7734517148 erid: 2W5zFJfi6q7