Сбер инвестирует в строительство круглогодичного загородного курорта в поселке Громово. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбери ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и владелецООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ» Сергей Моренков.

Ключевое направление совместной работы — комплексное развитие территории поселка Громово в Приозёрском районе Ленинградской области. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального загородного кластера. На площади 40,4 га появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс, SPA, пляж, спортивная инфраструктура, которая будет включать площадки для тенниса, мини-футбола, волейбола, ледовую арену и крытый бассейн.

Концепция пространства базируется на принципах скандинавской архитектуры — лаконичном и функциональном дизайне. Территория будет организована как целостная среда для круглогодичного проживания, отдыха и оздоровления. Ожидается, что комплекс в Громово в перспективе станетточкой притяжения как для гостей пригорода, так и для резидентов.

Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Строительство объекта планируют начать во втором полугодии 2026 года, а закончить в IV квартале 2030 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Развитие внутреннего туризма невозможно без системного благоустройства загородных территорий. Проект в поселке Громово — это конкретный шаг к тому, чтобы отдых в Ленинградской области стал круглогодичным, комфортным и востребованным. Вместе мы планируем создать не просто отдельную инфраструктуру, а полноценную загородную экосистему с гостиницами, SPA, спортивной инфраструктуройи пляжем, доступную в любое время года. Благодаря такимпроектампоездки за город становятся для жителей и гостей региона полноценной альтернативой другим российским и зарубежным курортам».

Сергей Моренков, владелец ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ»:

«Мы создаем на берегу Суходольского озера не просто базу отдыха, а масштабный загородный кластер нового формата, который изменит представление о качественном отдыхе на Карельском перешейке. Наш проект объединит первозданную природу Ленинградской области со скандинавской архитектурой и передовой инфраструктурой — от ледовой арены уровня НХЛ до современного SPA-комплекса и арт-парка. Это уникальная, целостная экосистема, призванная вывести региональный туризм на совершенно новый уровень. Стратегическое партнерство со Сбером — залог того, что этот грандиозный проект будет реализован безупречно и станет яркой точкой притяжения на туристической карте России».

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