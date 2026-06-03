ПМЭФ-2026: Сбер соединил свои цифровые возможности с академическим опытом СПбГУТ им.Бонч-Бруевича для подготовки специалистов

Сбер соединил свои цифровые возможности с академическим опытом СПбГУТ им.Бонч-Бруевича для подготовки специалистов. Фото: пресс-слуужба Сбербанка.

Сбер и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) договорились о долгосрочном партнёрстве в сфере образования и ИТ. Соответствующее соглашение подписали на XXIX Петербургском международном экономическом форуме председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и ректор СПбГУТ Руслан Киричек.

Основные направления взаимодействия – разработка и реализация образовательных, научно-практических и социальных программ, совместное участие в национальных и международных проектах, а также организация практики и стажировок студентов, содействие трудоустройству выпускников университета, переподготовка и привлечение высококвалифицированных кадров. Кроме того, сотрудничество предполагает обмен опытом, методологическую поддержку и внедрение научных разработок преподавателей и обучающихся в деятельность банка.

Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и ректор СПбГУТ Руслан Киричек. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Сбер и СПбГУТ не первый год работают вместе. Мы уже запустили совместно Цифровую Академию для школьников. Развитием этого проекта стало наше сотрудничество со школой программирования «Алгоритмика», в рамках которого на базе университета уже реализуются их образовательные программы для профориентации и повышения цифровых навыков у абитуриентов. Кроме того, мы обучаем студентов и преподавателей работе с искусственным интеллектом. Этим соглашением мы открываем новые возможности для коллаборации образования и бизнеса. Наша цель – соединить фундаментальную академическую школу вуза с живой цифровой экспертизой банка. Для студентов это станет трамплином в карьере: стажировки в крупной технологической финансовой компании страны, проекты под руководством практиков и гарантия, что полученные знания — это ровно то, что нужно рынку сегодня. Такие партнёрства и есть основа будущего».

Руслан Киричек, ректор СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича:

«Соглашение между СПбГУТ и Сбером — важный шаг для развития стратегического, долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, которое предполагает возможность применения фундаментальных академических знаний, результатов научных разработок в реальной цифровой среде передовой технологической финансовой компании. Такое объединение компетенций способствует профессиональному росту студентов, а в перспективе – их высокой конкурентоспособности на современном рынке труда. Уверен, наше сотрудничество внесёт свой вклад в формирование сильного кадрового потенциала для отраслей связи и информационных технологий».

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