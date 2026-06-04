T2 и Банк «РОССИЯ» создадут совместные продукты. Фото: пресс-служба «Ростелекома».

T2 и Банк «РОССИЯ» масштабируют сотрудничество. Новые продукты станут продолжением специального тарифного плана для клиентов банка. В планах – реализовать решения в 2026-2027 годах.

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Дмитрий Бувин. Цель – реализация и поддержка совместных проектов и инициатив.

Подписание соглашения стало логичным продолжением совместной работы компаний. В апреле текущего года мобильный оператор T2 совместно с Банком «РОССИЯ» запустили специальный тарифный план для клиентов банка. Решение объединило цифровые сервисы и бонусные предложения в одном продукте.

Последующее партнерство направлено на развитие продуктовых предложений, расширение потенциала и индивидуального подхода к клиентам, создание условий для быстрого вывода новых продуктов на рынок и повышения качества обслуживания пользователей.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:

«Партнерство с Банком «РОССИЯ» обеспечивает синергию банковского и телекоммуникационного секторов и открывает перспективы для формирования инновационных и востребованных предложений. В первую очередь мы сосредоточимся на создании и развитии продуктов для VIP-клиентов банка. В планах Т2 – запустить первые совместные решения до конца 2026 года».

Дмитрий Бувин, заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ»:

«Наше сотрудничество с Т2 уже прошло проверку практикой: совместный специальный тариф мобильной связи для клиентов Банка «РОССИЯ» запущен и показывает уверенные результаты, подтверждая востребованность таких решений. Подписание соглашения на ПМЭФ-2026 – это закономерный шаг к укреплению нашего партнерства, который откроет клиентам доступ к еще более выгодным и технологичным сервисам».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280