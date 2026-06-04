Доступная киберзащита для бизнеса: около 650 организаций России бесплатно получают аналитику Сбера по кибербезопасности

Около 650 организаций России бесплатно получают аналитику Сбера по кибербезопасности. Фото: Надежда Петроченко.

Сбер фиксирует высокий интерес отечественного бизнеса и государства к оперативной аналитике в сфере кибербезопасности. Этот интерес обусловлен осознанием высокого уровня угроз в цифровой среде при дефиците технических возможностей для обеспечения качественной защиты. Сегодня к бесплатной платформе Сбера по управлению уязвимостями ThreatIntelligence уже подключено порядка 650 организаций более чем из 40 отраслей, рассказал журналистам на полях ПМЭФ вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Наибольший интерес к аналитике проявляют разработчики программного обеспечения, компании сферы кибербезопасности, финтех, а также сырьевые организации. Решение Сбера предоставить бесплатный доступ к своей TI-платформе обеспечивает общий уровень кибербезопасности страны и повышает «базовую гигиену» у компаний, которые не могут позволить себе достаточно дорогую функцию киберразведкии команду аналитиков.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасностиСбербанка:

«К платформе Сбера по управлению уязвимостями ThreatIntelligence, подключены организации из множества отраслей, в том числе десятки государственных структур. Таким образом Сбер вносит вклад в обеспечение кибербезопасности страны. С помощью искусственного интеллекта платформа ежедневно обрабатывает информацию более чем из 1500 источников, в том числе из теневого интернета. Обогащённая аналитикой информация о любой новой угрозе становится доступной подключённым организациям в течение двух часов с момента её появления. Всего же на платформе доступно более 1000 аналитических отчётов и сведения о более чем 520 тыс. уязвимостей».

Присоединившиеся к платформе ThreatIntelligence компании оперативно получают аналитику киберугроз, а также инструменты для эффективного управления уязвимостями и внешней поверхностью атаки. Сотрудничество с ThreatIntelligenceСберапомогает бизнесу и госсектору не просто находить уязвимости в периметре защиты инфраструктуры, но и понимать, какие угрозы представляют реальную опасность и являются актуальным инструментом хакеров.

Одной из полезных функций платформы является обогащение критически важным контекстом списка зарегистрированных уязвимостей (CVE), найденных для конкретного ПО. Это особенно важно для компаний, которые используют устаревшее ПО — оно часто не получает обновлений и становится лёгкой мишенью для атак киберпреступников.

На платформе также есть сервис по поиску фишинговых сайтов и скам-приложений, он уже помог выявить десятки тысяч поддельных ресурсов, которые используют чужой бренд.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасностиСберанка:

«Сегодняотечественный рынок киберразведкисервисов анализа уязвимостей, а также платформ, предоставляющих информацию для защитына основе отечественных решений,существенно вырос. Толчком к развитию послужил уход иностранных вендоров. Драйверы роста — ведущие российские цифровые компании, а спрос обеспечивается растущими киберугрозами и необходимостью защиты от них всех секторов отечественной экономики. Катализатором также являются технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматически собирать и оперативно анализировать огромные объёмы данных, делать выводы с рекомендациями по защите и даже совершать самостоятельные действия митигации уязвимостей в цифровой инфраструктуре компаний. В России есть с кем пойти в киберразведку выбор за потребителем».

Дополнительный инструмент киберзащиты государства и бизнеса — умный помощник по кибербезопасности на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий». Это ИИ-ассистент, который проанализировал тысячи аналитических отчётов, знает всё российское законодательство в сфере кибербезопасности, а также более 560 российских и международных стандартов информационной безопасности. По сути, это персональный консультант по кибербезопасности, имеющий квалификацию международного эксперта.

О платформе

ThreatIntelliaence — интеллектуальная платформа Сбера для управления киберугрозами. Платформа предоставляет самую актуальную информацию о киберугрозах, собранную из различных источников, включая открытые базы данных, отчёты исследовательских компаний и накопленную экспертизу Сбера. Информация анализируется и классифицируется в реальном времени, чтобы оперативно уведомлять пользователей о потенциальных угрозах, а также способах зашиты и методах их устранения.

Threatintelligence помогает организациям выявлять и предотвращать атаки на ранних стадиях, а также быстро реагировать на актуальные угрозы, что позволяет минимизировать ущерб и сохранить конфиденциальность и целостность данных. Гибкие взаимосвязи между всеми атрибутами в платформе позволяют оперативно принимать решения для митигации киберугроз.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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