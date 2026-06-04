100 лет Ненецкому АО: Сбер поможет с праздником и привлечением инвестиций

Сбер и администрация Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Документ приурочен к 100-летию образования региона. НАО отметит юбилей в 2029 году. Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор региона Ирина Гехт на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Сбер уже реализует в НАО проекты по транспорту, здравоохранению, спорту и госуправлению. Новое соглашение поспособствует расширению масштаба сотрудничества.

Отдельное внимание – экономике автономного округа. Стороны проведут работу по улучшению инвестиционного климата. Сбер будет содействовать появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджет НАО. Банк намерен развивать здесь и собственные инвестиционные проекты.

Сбер также поможет НАО в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. В планах — деловая и культурная программы.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-западного банка Сбербанка:

«Мы давно и успешно работаем с Ненецким автономным округом по финансовым вопросам, а также активно развиваем другие значимые направления, связанные, например, со здоровьем людей, помогаем создавать новые рабочие места. Наша цель — вместе с правительством и другими партнёрами делать регион более привлекательным для жизни и инвестиций, чтобы людям здесь, несмотря на суровую северную погоду, было комфортно».

Ирина Гехт, губернатор Ненецкого автономного округа:

«Для нас 100-летний юбилей округа – не только красивая дата, а возможность привлечь внимание федеральных органов власти и наших партнёров, раскрыть уникальный потенциал Русского Севера и, конечно, решить множество задач, связанных с дальнейшим повышением уровня качества жизни в регионе. Мы рады, что Сбер разделяет наши подходы в этих вопросах, что и подтвердило подписание соглашения».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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