Оборот организаций Петербурга достиг 11,9 трлн рублей за четыре месяца 2026 года

За первые четыре месяца 2026 года оборот организаций увеличился на 6 процентов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экономика Петербурга продолжает демонстрировать уверенный рост. За первые четыре месяца 2026 года оборот организаций увеличился на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,9 триллиона рублей. Такими данными поделился Петростат.

- Экономика продолжает расти, трансформироваться и становиться более технологичной. В городе реализуются проекты по привлечению инвестиций в модернизацию производств и созданию новых рабочих мест в рамках приоритета «Передовая промышленность и развитие предпринимательства», - рассказал губернатор Александр Беглов.

Наибольший рост оборота наблюдается в сферах гостиничного бизнеса и общепита (+38,1 процента), строительства (+30,2 процента) и операций с недвижимостью (+23,6 процента).

Промышленный сектор также вносит значительный вклад в экономический рост. Индекс промышленного производства увеличился на 5 процентов, а в сфере обработки - на 5,9 процента. Особенно высокую динамику показали высокотехнологичные и импортозамещающие отрасли.

Инвестиционная активность в первом квартале составила 252,7 миллиарда рублей, из которых 45 процентов направлено на модернизацию производственных мощностей. В строительной сфере объем выполненных работ достиг 167,8 миллиарда рублей, введено в эксплуатацию 408,1 тысячи квадратных метров жилья.

Оборот розничной торговли увеличился на 7,4 процента и составил 1,16 триллиона рублей, общепита - на 8,6 процента до 171 миллиарда рублей. Объем платных услуг населению вырос на 5,1 процента до 414,8 миллиарда рублей.

Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась на 6,3 процента, а среднемесячная начисленная зарплата составила 127 763 рубля, что на 12,1 процента больше, чем в прошлом году.

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