Стали известны участники шорт-листа 32-го кинофестиваля «Литература и кино»

Международный кинофестиваль «Литература и кино». Фото предоставлено организатором.

С 23 по 27 июня 2026 года в Гатчине - столице Ленинградской области, пройдёт 32-й Международный кинофестиваль «Литература и кино». Организаторы объявили шорт-лист конкурсной программы.

Отбор прошли 55 фильмов. География участников охватывает почти все регионы России, а также включает работы из Беларуси, Индии и Сербской Республики, что подтверждает международный статус смотра. В конкурс вошли картины как профессиональных авторов и крупных студий, так и дебютантов.

В программе представлены полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы, анимационные ленты, сериалы, а также отдельный блок детского кино. Познакомиться с шорт-листом можно на официальном сайте кинофестиваля.

Перед показами свои работы представят сами режиссёры. После завершения сеансов запланированы обсуждения фильмов с авторами. Вход свободный.