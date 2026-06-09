Сады и парки временно закрыли в Петербурге из-за сильного ветра 9 июня

Сады и парки Петербурга временно закрыли. Фото: gov.spb.ru

Сады и парки закрыли в Петербурге из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству. Напомним, ранее более 20 миллиметров осадков выпало за 20 минут в двух районах Петербурга 9 июня, а на Ленобласть обрушился большой град.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями - грозой и усилением ветра – мы приняли решение временно закрыть сады и парки Петербурга. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, что создает небезопасные условия для посетителей, - рассказали в пресс-службе комитета.

Администрация города рекомендует жителям и гостям Северной столицы оставаться в безопасном и сухом месте во время непогоды. Решение о возобновлении работы парков и садов будет принято в зависимости от погодных условий.

Напомним, ранее 9 июня на Петербург обрушился мощный ливень с градом и сильный ветер. Раскатистый гром был слышен во всех районах Северной столицы, а в Невском районе били грозы и яркие молнии.

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