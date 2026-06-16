«Облачно с прояснениями, но возможны грозы»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 16 июня

Температура воздуха в Петербурге составит +18…+20. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург оказался под влиянием западной периферии североатлантического циклона. 16 июня центр циклона будет находиться над юго-востоком Карелии, что приведет к облачной с прояснениями погоде в Северной столице и Ленобласти. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы.

- Температура воздуха в Петербурге составит +18…+20 градусов тепла, а в Ленинградской области - +17…+22. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с, - рассказала синоптик.

Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 748 мм рт. ст., что ниже нормы. Такая погода может сделать воздух более влажным и повлиять на общее самочувствие особо чувствительных людей.

Ночью температура будет колебаться в пределах +12…+14, а днем поднимется до +16…+18 в среду.

Жителям Петербурга и Ленобласти рекомендуют учитывать погодные условия при планировании своих дел.

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