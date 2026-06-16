В центре Петербурга открылось новое выставочное пространство

Проект на 1-й Советской улице стал показательным примером эффективного межведомственного взаимодействия. Фото: пресс-служба издания «Петербургский дневник».

Новое выставочное пространство появилось в рамках комплексного благоустройства сквера, который создан на месте бывших незаконно размещенных объектов и стихийной парковки на 1-й Советской улице. Его открытие стало возможным благодаря совместной работе администрации Центрального района, Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Комитета по благоустройству территорию вернули городу. Важную роль сыграла инициатива жителей района, по предложению которых территория была включена в перечень зелёных насаждений общего пользования.

Первая фотовыставка «Мы вместе ради будущего» приурочена ко Дню России и посвящена Году единства народов нашей страны. На 20 специальных стендах представлены работы фотографов издания: в объективах — шествие «Бессмертного полка», фестивали, хороводы, конфессиональные праздники, Петербургский Этнофорум и Бал национальностей. Экспозиция объединила все те моменты, которые отражают многообразие и единство нашей страны. Планируется, что выставки в новом пространстве будут работать в постоянном режиме и сменять друг друга по тематикам. В дальнейшем площадка на 1-й Советской будет принимать тематические экспозиции, встречи и просветительские проекты. Проект реализован при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

На 20 специальных стендах представлены тематические работы фотографов. Фото: пресс-служба издания «Петербургский дневник».

- Сквер благоустроен полностью, убрана несанкционированная стоянка. Кроме того, мы обновили фасады прилегающих домов, установили прекрасное выставочное пространство, высадили дополнительные зеленые насаждения непосредственно в зоне 1-й Советской улицы. И жемчужина, особенность этого проекта, которая будет заметна в более темное время суток: на фасад одного из домов в зависимости от сезона года будут транслироваться 10 красивейших инсталляций, - сообщил глава Центрального района Александр Векслер.

Создатели выставочного пространства поделились: у них накоплен большой опыт уличных экспозиций на разных городских магистралях: на Невском проспекте, на Малой Садовой улице. Но в данном случае предложение Центрального района оказалось как никогда уместно. Здесь установлены другие выставочные стенды, отличающиеся от тех, которые размещались на предыдущих уличных выставках. Они мобильны, на них можно оперативно менять контент.

Здесь будут размещены все основные события, которые случились в городе за 2026 год. Фото: пресс-служба издания «Петербургский дневник».

- Планов много. Ближайшая выставка будет посвящена Дню знаний. Но особо яркий акцент мы хотим сделать к концу года, когда здесь будут размещены все основные события, которые случились в городе за 2026 год, включая и мегапроекты, и строительство, и новую инфраструктуру, - сказал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, организатор фотовыставки.

Проект на 1-й Советской улице стал показательным примером эффективного межведомственного взаимодействия. Городские власти намерены продолжать выявлять территории, которые могут быть возвращены в общественное пользование и преобразованы в новые общественные пространства для жителей Санкт-Петербурга.