Станцию метро ограничат на полтора месяца из-за ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вход на «Нарвскую» будут закрывать в час пик по будням с 18 июня до 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена «Северной столицы». Причиной закрытия станет ремонт эскалатора. В связи с этим, вестибюль станции будет работать по измененному графику.

- В рабочие дни с 08:10 до 09:15 вход на станцию будет закрыт. С 16:40 до 19:00 доступ в вестибюль будет ограничен, - уточнили в пресс-службе метрополитена.

Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

- Просим вас планировать свои поездки заранее, учитывая изменения в графике работы станции. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что движение поездов на фиолетовой ветке метро Петербурга ограничили по техническим причинам.

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