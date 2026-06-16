Центр общественного наблюдения за выборами откроют в сентябре в Петербурге

В Петербурге откроют Центр общественного наблюдения за выборами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Петербурге откроют Центр общественного наблюдения за выборами. Ожидается, что единый день голосования вновь продлится три дня, в этот раз с 18 по 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания, а жители МО Автово – муниципалов. О том, как будет организовано голосование, рассказал «Петербургскому дневнику» председатель Избиркома Петербурга Максим Мейксин.

Всевидящее око

Центр общественного наблюдения будет работать в «Невской ратуше» все три дня голосования. Там любой желающий может 24 на 7 наблюдать за обстановкой на избирательных участках. По словам Мейксина, туда допустят и представителей партий, но в равном составе, не отдавая никому приоритет.

Камеры установят на всех участках, но есть пара исключений.

- В местах, где голосуют военнослужащие, а также участки в медицинских учреждениях не будут под видеонаблюдением, - уточнил Мейксин. – в остальном камеры направят на места выдачи бюллетеней и на ящики для голосования с сейфами и другими местами хранения документации. В кабинах для голосования камер нет.

Где голосовать

Одномандатные округа в Петербурге перетасовали, точнее, изменили их границы. Для избирателей почти ничего не изменилось, «областей» осталось столько же. Разве что жителей Кронштадта отодвинули от Курортного района к Ломоносову и Петергофу. В остальном, это головная боль для депутатов – как привлечь новых избирателей.

Количество избирательных участков останется прежним. Можно будет проголосовать из дома. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через «Госуслуги», но иметь уважительную причину (например, по состоянию здоровья). Из нового – на участках в онлайн-режиме будут работать сурдопереводчики, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Запустят и экстерриториальные участки – всего их около 90. Их откроют в городах и садоводствах Ленобласти, Псковской области, а также в Мариуполе, где трудятся строители из Петербурга, и в городах-побратимах.

- Мы постараемся открыть участки и на линии боевого соприкосновения на СВО, как это было сделано на выборах губернатора два года назад, - добавил глава Избиркома Петербурга.

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