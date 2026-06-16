Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 17 июня из-за дождей

Сильный ливень обрушится на Петербург 17 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге. Как сообщила пресс-служба Росгидрометцентра, в Северной столице с полуночи 17 июня до 21:00 этого же дня будут сильные дожди. Напомним, «желтый» уровень означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны. В связи с этим горожанам рекомендуется проявлять особую бдительность и соблюдать повышенные меры предосторожности.

- Сильные ливни могут привести к подтоплениям на улицах, затруднению движения транспорта и другим неприятным последствиям. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам - соблюдать осторожность при перемещении по городу, - рассказали в пресс-службе Смольного. Так, к примеру, более 20 миллиметров осадков выпало за 20 минут в двух районах Петербурга 9 июня.

В условиях повышенной влажности возрастает риск возникновения несчастных случаев, связанных с падением на мокрых поверхностях. Также стоит учитывать, что сильный дождь может привести к задержкам в работе общественного транспорта.

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