«Погиб в ходе штурма»: Завершены двухлетние поиски пропавшего на СВО поэта Сергея Семенова

Поэт Сергей Семенов из Петербурга погиб в ходе СВО. Фото: личная страница ВКонтакте

Трагедией закончились поиски пропавшего в январе 2024 года в зоне СВО поэта Сергея Семенова из Петербурга. Об этом в соцсетях сообщили сразу несколько близких друзей бойца. По словам знакомых, Семенов, известный в узких литературных кругах Северной столицы, ушел добровольцем на спецоперацию в 2023 году. Дома его ждали жена и двое детей. На передовой он продолжал создавать новые стихотворения и посылать их родным, коллегам и товарищам. Громче других разошелся стих-предсказание, которое сейчас цитируют в некрологах, с такими строчками: «Як Шредингера кит, ты в этот миг убит и не убит».

В январе 2024 года он пропал на передовой. Его супруга писала:

- Со слов сослуживца, Сергей погиб в ходе штурма. Он сам был ранен и видел, как тот лежит с закрытыми глазами и не двигается, но следов внешних повреждений не было.

Сергей служил штурмовиком. Фото: личная страница ВКонтакте

Поэтому друзья и родные Сергея не переставали его искать. Семья сделала сдала свой ДНК на время расследования. И вот, в июне 2026 года пришла весть, что Семенов официально погиб.

- Чуда не произошло. Два с половиной года надежд, поисков, дергания Всевышнего за рукав, обращений семьи Сергея в различные инстанции принесли горькую весть. На днях стало известно, что тело его найдено в той же локации, где 27 января 2024 года их группу накрыл вражеский беспилотник «Баба Яга». Вечная память, мой духовный братик, - написала на своей личной странице ВКонтакте литературный критик, поэт и член Союза писателей Петербурга Лариса Шушунова.

Сергею Семенову было 45 лет. Последние стихотворения бойца доступны в его профиле ВКонтакте.

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