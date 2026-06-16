Рельсы потянулись на юг: Смольный утвердил планировку территории для трамвайной линии от Шушар до Колпино

Петербург отправил трамваи на юг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Северной столицы сделали первый шаг к реализации амбициозного проекта - строительству сети скоростного трамвая на юге города. Как сообщили в Смольном, утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения трамвайной линии от станции метро «Шушары» до города Колпино. После этого можно приступать к разработке проекта и строительству ветки.

- Опыт запуска трамвайного движения от станции метро «Купчино» до поселка Шушары показал высокую востребованность такого транспорта. Ветка позволила серьезно улучшить транспортную доступность Пушкинского района, и теперь мы будем масштабировать этот успешный подход, - сказал губернатор Александр Беглов.

Ветка от станции «Шушары» до Колпино - часть большой сети, которая состоит из четырех этапов. В планах построить трамвайные линии вдоль Волхонского шоссе и Южной широтной магистрали, продлив их до будущего города-спутника Южный, где должны появиться кампус «ИТМО Хайпарк» и технологическая долина «Невская дельта». Этот проект одобрили в 2025 году на полях ПМЭФ. Тогда сообщалось, что стоимость новой трамвайной системы составит более 130 млрд рублей. При этом инвестировать в проект будет не город, а частная компания. По условиям соглашения, трамвайную сеть построит «Нацпроектстрой», который потом будет эксплуатировать линию и получать доход от продажи билетов.

Компетентно

Владимир Федоров, урбанист:

- Развитие транспорта - это плюс. Важно, что это высокоскоростной трамвай. Проект симпатичный во всех отношениях: это экологичный транспорт, современный, скоростной, еще и романтичный. Думаю, жители этих районов оценят тот факт, что это выделенное движение. Учитывая, что город отказался строить в «сером» поясе, очевидно, Петербург будет развиваться в южном направлении. Этот район будет прирастать, поэтому транспорт там нужен.

А в это время

Сеть трамваев на юге Петербурга - не первый такой проект в Северной столице, где общественный транспорт запускает частный инвестор. Первой ласточкой стала линия от метро «Купчино» до Славянки. В прошлом году был запущен первый этап - из Купчино в Шушары. В этом году планируют дотянуть трамвай до Славянки. Как рассказали «КП-Петербург» в компании «АБЗ-1», запустить движение на всей ветке хотят в декабре 2026 года.

Трамвай уже доехал до Шушар. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас ведется укладка верхнего слоя пути, устройство боковых проездов, установка опор контактной сети, монтаж светильников, монтаж оборудования тяговых подстанций, - сообщили в компании.

Ветку из Славянки могут продлить до кампуса СПБГУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Показатели линии Купчино - Шушары на июнь 2026 года

Интервал движения (часы пик) - 9 минут.

Интервал движения (межпиковое время) - 15-16 минут.

Средний пассажиропоток (будни) - более 10 000 человек.

Средний пассажиропоток (выходные) - более 8000 человек.

C декабря 2025 года по июнь 2026 года общий пассажиропоток 1,6 млн человек.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max