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16 июня 2026 14:32

Рельсы потянулись на юг: Смольный утвердил планировку территории для трамвайной линии от Шушар до Колпино

Трамвай из Купчино до Шушар за полгода перевез 1,6 млн пассажиров
Александр ДЫБИН
Петербург отправил трамваи на юг.

Петербург отправил трамваи на юг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Северной столицы сделали первый шаг к реализации амбициозного проекта - строительству сети скоростного трамвая на юге города. Как сообщили в Смольном, утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения трамвайной линии от станции метро «Шушары» до города Колпино. После этого можно приступать к разработке проекта и строительству ветки.

- Опыт запуска трамвайного движения от станции метро «Купчино» до поселка Шушары показал высокую востребованность такого транспорта. Ветка позволила серьезно улучшить транспортную доступность Пушкинского района, и теперь мы будем масштабировать этот успешный подход, - сказал губернатор Александр Беглов.

Ветка от станции «Шушары» до Колпино - часть большой сети, которая состоит из четырех этапов. В планах построить трамвайные линии вдоль Волхонского шоссе и Южной широтной магистрали, продлив их до будущего города-спутника Южный, где должны появиться кампус «ИТМО Хайпарк» и технологическая долина «Невская дельта». Этот проект одобрили в 2025 году на полях ПМЭФ. Тогда сообщалось, что стоимость новой трамвайной системы составит более 130 млрд рублей. При этом инвестировать в проект будет не город, а частная компания. По условиям соглашения, трамвайную сеть построит «Нацпроектстрой», который потом будет эксплуатировать линию и получать доход от продажи билетов.

Компетентно

Владимир Федоров, урбанист:

- Развитие транспорта - это плюс. Важно, что это высокоскоростной трамвай. Проект симпатичный во всех отношениях: это экологичный транспорт, современный, скоростной, еще и романтичный. Думаю, жители этих районов оценят тот факт, что это выделенное движение. Учитывая, что город отказался строить в «сером» поясе, очевидно, Петербург будет развиваться в южном направлении. Этот район будет прирастать, поэтому транспорт там нужен.

А в это время

Сеть трамваев на юге Петербурга - не первый такой проект в Северной столице, где общественный транспорт запускает частный инвестор. Первой ласточкой стала линия от метро «Купчино» до Славянки. В прошлом году был запущен первый этап - из Купчино в Шушары. В этом году планируют дотянуть трамвай до Славянки. Как рассказали «КП-Петербург» в компании «АБЗ-1», запустить движение на всей ветке хотят в декабре 2026 года.

Трамвай уже доехал до Шушар.

Трамвай уже доехал до Шушар.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас ведется укладка верхнего слоя пути, устройство боковых проездов, установка опор контактной сети, монтаж светильников, монтаж оборудования тяговых подстанций, - сообщили в компании.

Ветку из Славянки могут продлить до кампуса СПБГУ.

Ветку из Славянки могут продлить до кампуса СПБГУ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Показатели линии Купчино - Шушары на июнь 2026 года

Интервал движения (часы пик) - 9 минут.

Интервал движения (межпиковое время) - 15-16 минут.

Средний пассажиропоток (будни) - более 10 000 человек.

Средний пассажиропоток (выходные) - более 8000 человек.

C декабря 2025 года по июнь 2026 года общий пассажиропоток 1,6 млн человек.

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