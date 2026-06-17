Эксперт объяснил нашествие лосей в Петербурге и рассказал, что делать при встрече с ними

Лоси бродят по городским джунглям. Фото: ЧП ДТП Петербурга/vk.com

Северная столица переживает нашествие лосей. За последние несколько дней животных видели в нескольких районах на севере и северо-западе Петербурга. Один из сохатых был замечен на проспекте Энгельса, через несколько часов его видели переплывающим Суздальское озеро, а на следующий день в районе Черной речки встретили пару животных, через некоторое время они переместились на улицу Савушкина. Как рассказали в Комитете по природопользованию Петербурга, специалисты отловили трех сохатых. Их вывезли подальше в лес и выпустили.

- Один из лосей накануне прошел через северную часть города - от проспекта Просвещения до Гражданского проспекта - и в итоге оказался на огороженной автостоянке, откуда уже не мог выбраться. Зверь вел себя агрессивно, пытался нападать и представлял угрозу и для людей, и для себя самого, - рассказали в Смольном. - Еще двух молодых лосей обнаружили на улице Савушкина.

В Ленобласти встречи с лосями оказались не такими безобидными. Животные стали причиной двух смертельных аварий. По данным полиции, 13 июня трассе «Кола» водитель Renault Duster сбил лося. Мужчина вышел из авто и в этот момент его машину протаранил другой автомобиль. Duster отбросило на водителя, мужчина погиб на месте.

Мужчина погиб из-за лося. Фото: "Дорожный инспектор"/vk.com

А 15 июня на 166-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков 27-летний мотоциклист на Honda врезался в лося, который перебегал дорогу. Байкер не выжил.

Биолог, автор проекта «Каждой твари по паре» Павел Глазков объясняет нашествие лосей сезонным фактором и предупреждает, что встречи с ними опасны.

- Такая ситуация продлится еще примерно месяц, - говорит эксперт. - На территории Петербурга живет порядка 40 лосей, плюс те, что обитают в лесах Ленобласти. Лосихи в эти недели рожают детенышей, а перед этим отгоняют от себя годовалых телят, которые уже размером с маму. Они носятся, как очумелые, по лесу, поэтому выбегают на дороги и заходят в города. Мне прислали видео с Выборгского шоссе - целое стадо из семи молодых лосей стоит у дороги. Они идут в города от отсутствия опыта.

Куда звонить?

Эксперты отмечают, что при встрече с лосем нельзя к нему приближаться - животное может быть агрессивным, нельзя преследовать его на машине. Лучший вариант - позвонить по номеру специальной круглосуточной службы Комитета по природопользованию 8 (812) 417-59-36 или 112. Специалисты смогут помочь животному, чтобы оно никому не навредило.

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