Почему тополиного пуха в Петербурге так много и как с ним борются

Тополиный пух, жара, июнь и аллергия... Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он белый, пушистый и… повсюду. Жители жалуются: пух залетает в окна, покрывает тротуары ковром и щекочет нос сильнее, чем когда-либо. Врачи фиксируют рост обращений, аллергики страдают, а МЧС в очередной раз предупреждает о пожароопасности. И главный вопрос, который волнует петербуржцев: почему в этом году пуха больше, чем в прошлом?

Отдельных мер борьбы нет

Биолог Михаил Воробьев объяснил «КП-Петербург» явление особенностью природы.

- В 2026 году мы столкнулись с таким явлением, как периодичность плодоношения. Садоводы хорошо с этим знакомы. В прошлом году по каким-то причинам было плохое плодоношение тополей, поэтому сейчас они все силы кинули на формирование цветочных почек. Соответственно, в этом году они обильно зацвели и обильно заплодоносили, - поясняет эксперт.

Такие ковры лежат в городе уже не первый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аллергики в этом году особенно страдают. Утром просыпаешься - на подоконнике пуховый ковер. Окна не открыть, на улицу без очков не выйти. Один из наших читателей, Максим, поделился:

- В прошлом году я как-то пережил, а в этом просто кошмар. Глаза красные, нос заложен, сижу на антигистаминных, а толку мало. Пух летит со всех сторон, в метро залетает, в автобус, даже в квартиру на восьмом этаже. По сути, пух для меня - это просто возбудитель на все мои остальные аллергии, но его слишком много, поэтому чувствую себя ужасно, - поделился опытом Максим.

Как отмечают эксперты, пух не аллерген сам по себе, но он идеальный переносчик. Его волокна абсорбируют пыльцу луговых трав, городскую грязь, сажу и споры грибов. Именно эти частицы вызывают классические симптомы: насморк, слезотечение, першение в горле. В сухие жаркие дни концентрация опасных частиц повышается в разы.

При этом в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга заявили, что отдельной программы по борьбе с тополиным пухом в городе нет. Однако ежедневная влажная уборка на улицах позволяет справляться с его количеством.

- Во время чистки проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек пух поглощается пылесосами, смывается поливомоечными машинами, убирается с лотковой зоны вместе со сметом. Если где-то он еще лежит, то только потому что тополя пылят непрерывно. Техника придет по графику и все уберет, - заявили в комитете.

Пух, конечно, красив, но не для аллергиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вырубить нельзя оставить

Но почему нельзя просто вырубить все тополя? Этот вопрос - один из самых частых среди горожан. Ответ биолога отрезвляет.

- Во-первых, чтобы вырубить дерево, надо получить кучу разрешений. Во-вторых, вырубив, надо на это место посадить новое - затратить деньги на покупку и посадку. И вопрос еще - приживется или нет, - объясняет Воробьев.

Но это только организационные моменты. А выход есть, и он гораздо проще, чем кажется. Тополя формируют цветочные почки только на уже достаточно взрослых ветвях. Если их регулярно обрезать, они не будут формировать эти ветки - будут только молодые, и, соответственно, не будет пуха. Правда, для этого нужны профессиональные арбористы с вышками, а потом все это нужно вывозить. Однако это рабочий вариант, который не требует тотальной вырубки.

Все это добро еще и липнет к подошве и заносится домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И последний аргумент в пользу того, чтобы не вырубать зеленых гигантов, - экология:

- От пыли очищают все деревья. Тополь же выделяет вещества, которые называются фитонцидами. Они убивают и подавляют рост и развитие бактерий, - объясняет Воробьев.

К тому же пыль оседает на листьях и в конце сезона опадает. А, например, хвоя живет несколько лет, накапливая все городские загрязнения, в том числе масляные выхлопы. Поэтому хвойные в городе чувствуют себя плохо и погибают. Так что тополь не хуже других деревьев, а в чем-то даже лучше. Заменить его нечем.

Конкретно

А что делать тем, кто хочет спрятаться от пуха, но не может уехать из города? Врачи-аллергологи рекомендуют придерживаться правил:

1 - Выходить на улицу лучше в утренние часы, пока роса не высохла и пух не поднялся в воздух.

2 - После прогулки обязательно принять душ и сменить одежду, чтобы смыть осевшую пыльцу.

3 - Медицинские маски и солнцезащитные очки - это не просто аксессуары, а необходимость.

4 - На открытые окна повесьте влажную марлю или специальную сетку, которая задерживает пух.

5 - Антигистаминные препараты должны быть в аптечке, но назначать их должен врач - самолечение может только навредить. Если аллергия проявляется каждый год, не ждите пика сезона - обратитесь к специалисту заранее.

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