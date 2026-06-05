«Просто посмотрим, что произойдет»: Эмин предложил снизить «методом тыка» ставки по ипотеке

Эмин предложил снизить ставку по ипотеке. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певиц и предприниматель Эмин Агаларов принял участие в ПМЭФ-2026 в нескольких сессиях. В частности, на дискуссии, посвященной драйверам роста бизнеса он предложил снизить ставки по ипотеке, и зал встретил это громкими аплодисментами, передает корреспондент «КП-Петербург».

- Вы знаете, мне кажется, некоторые масштабные решения (по экономике) выглядят, словно их приняли случайно. Вот, например, сильно повысили ставку, произошла стагнация. У меня простое предложение, давайте «методом тыка» попробуем ее сильно снизить. И просто посмотрим, что произойдет. Ипотека остановилась. Девелоперы банкротятся, не могут продолжать свои стройки. Но если возобновим ипотеку, люди смогут брать кредиты на эти стройки, а девелоперы смогут завершить свои проекты. Стройматериалы будут продаваться, покупаться. Строители будут зарабатывать, металл вернется в тренд, - предположил Агаларов.

Эмин не исключил, что от такого решения могут быть неожиданные побочные эффекты, но назвал это «второстепенным моментом».

- Будем бороться с ними в моменте. А пока ключевая ставка в том виде, в котором она есть, она уничтожает бизнесы. И я думаю, что все коллеги со мной глобально согласятся, - добавил певец.

Ранее глава комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что Центробанк может снизить ставку в июне сразу на 1 процентный пункт, и она упадет до 13,5%.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max