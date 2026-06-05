Сбер снизит ставки для клиентов, реализующих приоритетные зелёные и переходные проекты. Фото: Надежда Петроченко.

В ближайшем будущем клиенты банка, получающие финансирование на приоритетные зеленые и переходные проекты, смогут получить доступ к сниженным процентным ставкам. Эта возможность стала доступна благодаря запуску Банком России нового инструмента стимулирующего регулирования, направленного на развитие ответственного финансирования.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Центральный банк внедрил уникальный механизм, который позволяет снижать риск-вес при кредитовании приоритетных проектов, определённых Постановлением Правительства № 1587. К таким направлениям относятся: обращение с отходами, зелёная энергетика, строительство, водоснабжение, транспорт и сохранение биоразнообразия. Снижение риск-веса позволяет банкам высвобождать дополнительный объём капитала, который ранее резервировался по нормативам ЦБ РФ. Важно отметить, что данный инструмент применим как к кредитным продуктам, так и к облигациям».

Внутри банка на текущий момент согласованы все необходимые документы по интеграции стимулирующего регулирования Банка России, на финальной стадии находится внедрение данных регуляторных изменений в автоматизированные банковские системы. В ближайшем будущем процесс будет завершён и специальные условия станут доступны компаниям, реализующим инициативы, определённые Постановлением Правительства № 1587.

Так как инструмент новый, эксперты в области устойчивого развития и зелёного финансирования, в том числе представители Сбера, принимают активное участие в его доработке совместно с регулятором. Сбер организовал профильную площадку в ESG-Альянсе для обсуждения актуальных вопросов его применения,проводит обучающие встречи с широким кругом клиентов и партнёров.Подобные меры государственного стимулирования призваны повысить интерес со стороны бизнеса и привести к росту количества зелёных и переходных проектов, что положительно скажется как на экономике страны, так и на состоянии окружающей среды.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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