Сбер и Санкт-Петербург расширят применение биометрии для оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Всё больше петербуржцев смогут оплачивать проезд с помощью биометрических данных. Это следует из соглашения, которое подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония прошла на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Документ формализует партнёрство и закладывает основу для масштабирования успешного опыта на весь общественный транспорт города. Для этого власти Санкт-Петербурга планируют использовать лизинговые финансовые инструменты Сбера и технологии искусственного интеллекта.

Поездки в Северной Столице смогут стать ещё удобнее: оплатить проезд можно с помощью распознавания лица без необходимости доставать карту или телефон. При этом данные человека в безопасности. Для аутентификации используется зашифрованный биометрический шаблон, а не само изображение лица.

Соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: пресс-служба Сбербанка

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Биометрическая оплата уже успешно работает в петербургском метрополитене, где пассажиры могут оплачивать проезд улыбкой. Новое соглашение — шаг к тому, чтобы сделать весь общественный транспорт города по-настоящему удобным. Мы видим огромный потенциал в цифровизации городской среды и рады быть технологическим партнёром Санкт-Петербурга».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

«Санкт-Петербург — один из лидеров в цифровизации транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок. У нас работают передовые подразделения Сбера в сфере ИТ. Дальнейшее развитие высокотехнологичных решений, способных сделать оплату проезда ещё более удобной и быстрой, — важная грань двустороннего сотрудничества Петербурга и Сбера. Внедрение биометрии — своевременный шаг в рамках цифровой трансформации городского транспорта, которая уже включает безналичную оплату, системы видеонаблюдения и интеллектуальное управление потоками».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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