Код для энергетики: «Газпром нефть», СПбГУ и «1С» запускают проект по подготовке ИТ-лидеров

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

«Газпром нефть», Санкт-Петербургский государственный университет и компания «1С» объединят усилия для создания передовых образовательных программ, цель которых — обеспечить топливно-энергетический комплекс инженерами нового поколения.

В фокусе взаимодействия — развитие двух ключевых направлений: бакалавриата «Бизнес-информатика» и магистратуры «Информационная бизнес-аналитика». Выпускники этих программ, работающие консультантами и аналитиками «1С», превращают сложные производственные задачи в работающие ИТ-архитектуры, поддерживая непрерывность процессов на предприятиях и технологических центрах.

Представители «Газпром нефти» и «1С» будут читать лекции, проводить мастер-классы и входить в аттестационные комиссии. Уже во время учёбы студентам предстоит включаться в реальные технологические проекты ИТ-кластера нефтяной компании. Молодые аналитики займутся исследованием логистических систем, цепочек поставок и цифровых двойников инфраструктуры, оттачивая навыки на виртуальных копиях промышленных объектов.

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев отметил, что системе образования становится всё труднее подстраиваться под стремительное развитие технологий. По его словам, знания, полученные на первом курсе, могут устареть к моменту вручения диплома, поэтому партнеры меняют саму «механику подготовки». Он подчеркнул: задача в том, чтобы выпускать специалистов, которые начинают работать над корпоративными проектами ещё в процессе обучения. Такой выпускник, придя в компанию, не тратит годы на погружение в бизнес-специфику — он готов предлагать эффективные решения с первого рабочего дня.

Первый проректор СПбГУ Анастасия Ярмош подчеркнула, что ценность классического университетского образования сегодня заключается в способности быстро встраивать новые прикладные модули в фундаментальную базу. Она убеждена, что сотрудничество с «Газпром нефтью» и «1С» создаёт гибкую академическую среду, в которой программа адаптируется под технологические вызовы промышленности будущего. Студенты в ходе обучения получат кросс-дисциплинарный опыт: изучая алгоритмы и базы данных, они будут применять эти знания к разным экономическим и управленческим моделям крупного бизнеса, что сделает их компетенции универсальными и особенно востребованными на рынке.

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев обратил внимание, что разработчикам бизнес-приложений необходима междисциплинарная подготовка, то есть сочетание навыков программирования с пониманием предметной области и отраслевой специфики. Он также акцентировал, что совместные образовательные проекты с СПбГУ и «Газпром нефтью» призваны обеспечить подготовку специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнеса, которые нужны как самой компании «Газпром нефть», так и всей индустрии в целом.