Пять настроений на одной территории: как устроят туристическую жемчужину под Петербургом

Соглашение подписали Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка и командор Яхт-клуба Владимир Любомиров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Об этом заключили соглашение Сбер и Яхт-клуб Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ. Документ подписали Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка и командор Яхт-клуба Владимир Любомиров.

Туристический комплекс построят рядом с Кольцевой автодорогой и Приморским шоссе в транспортной доступности от Кронштадта, Сестрорецка и исторического центра Петербурга. Гости смогут за несколько дней посмотреть разные туристические объекты, почти не тратя время на дорогу. Горская подходит и для однодневного визита, и для длительного отдыха с проживанием. Ожидается, что новая площадка привлечёт прежде всего автотуристов, путешествующих по Северо-Западу России.

Концепцию комплекса разработали с учётом главных трендов туристического рынка последних лет. При проектировании использовали технологии генеративного искусственного интеллекта. Развитие водной составляющей станет одним из направлений проекта. Предполагается, что акватория Финского залива будет использоваться не только как часть природного ландшафта, но и как пространство для прогулок, обучения, спортивных и туристических форматов на воде.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы давно и с интересом смотрим на проекты, которые меняют качество жизни людей. Горская — территория с огромным потенциалом. Здесь можно не просто построить отели, а создать настоящий жилой организм, где каждый шаг подарит посетителям новое впечатление. Особенно важно, что проект раскрывает морской потенциал Петербурга и создаёт новые возможности для развития водного туризма, парусного спорта и семейного отдыха на берегу Финского залива. Именно такие пространства сейчас актуальны — цельные, продуманные, удобные. Мы рады поддержать этот необычный и яркий проект».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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