Сбер и Петербургская Биржа договорилисьразвивать сотрудничество в сфере товарных рынков и аналитических сервисов

Соглашение подписали Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбери Петербургская Биржа подписали соглашение о развитии спотового и срочного товарных рынков. Кроме того, в фокусе внимания — импортозамещение информационно-аналитических сервисов и формирование ценовых индикаторов. Соглашение подписали на XXIX Петербургском международном экономическом форуме Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев.

Увеличение объёма торгов на рынке нефтепродуктов планируется за счёт привлечения новых клиентов. Свой вклад в развитие срочного товарного рынка Сбер видит в активном поддержании цен в роли маркетмейкера, выступая провайдером ликвидности.Это даст инвесторам и компаниям возможность участвовать в развитии товарных рынков через организованные торги.

Для создания новых товарных индикаторов стороны намерены объединить аналитические данные Сбера с возможностями информационно-аналитической платформы SPX.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Основа любого эффективного рынка — доверие. Оно возникает там, где есть понятные правила, прозрачное ценообразование и равные возможности для всех участников. Именно поэтому развитие современных биржевых механизмов имеет значение не только для бизнеса, который получает инструменты управления рисками и планирования инвестиций, но и для экономики в целом. Это соглашение поможет сделать товарный рынок более зрелым, эффективным и привлекательным для участников. В конечном счёте от этого выигрывают все — от производителей и инвесторов до конечных потребителей».

Игорь Артемьев, Президент Петербургской Биржи:

«Сотрудничество крупнейшего банка и крупнейшей товарной биржи страны открывает широкие возможности для развития финансового и товарного рынков, включая повышение ликвидности, развитие срочного рынка и формирование независимой российской ценовой инфраструктуры. Такая синергия позволит создать условия для формирования независимых ценовых ориентиров и снижения зависимости от иностранных индексов, которые зачастую не отражают специфику и реальную ситуацию в экономике России.

Особенно важно, что речь идёт не только о развитии биржевой торговли, но и о создании современной аналитической и технологической среды для участников рынка. Объединение экспертизы Сбера и возможностей платформы SPX позволит повысить качество рыночной аналитики, прозрачность ценообразования и доступ бизнеса к актуальным данным и инструментам управления рисками».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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