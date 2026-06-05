Сбер представит образовательные форматы на ПМЭФ: от интерактивов по цифровой экспертизе до 3D-головоломок

Сбер представит образовательные форматы на ПМЭФ. Фото: Надежда Петроченко.

В рамках Молодёжного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Сбера школа цифровых технологий «Школа 21», а также ведущие российские образовательные платформы Алгоритмика, Фоксфорд и Нетология представят посетителям форума серию интерактивных мероприятий для развития цифровых и ИИ-навыков. Они смогут проверить знания, прокачать цифровые компетенции для обучения и построения карьеры, получить ценные призы.

Школа программирования Алгоритмика проведёт обучающий квиз «Цифровая экспертиза», где научит выявлять дипфейки и сгенерированные тексты. Онлайн-школа Фоксфорд предложит соревнование «4 стихии знаний» по программированию и экономике данных. По итогам участники смогут получить карьерную консультацию и оставить заявку в ИТ-колледж Фоксфорд. Образовательная платформа Нетология организует интерактивный квиз о профессиях будущего, а победители получат бесплатный курс по нейросетям. «Школа 21» устроит очный командный интерактив по скоростной сборке 3D-головоломок, в ходе которого участники познакомятся с особенностями модели обучения школы.

Мероприятия ориентированы на широкую аудиторию, интересующуюся современными технологиями, искусственным интеллектом и цифровыми компетенциями. Участники Молодёжного дня ПМЭФ смогут освоить востребованные навыки, проверить свои знания в интерактивных форматах и получить призы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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