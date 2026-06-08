«Новые люди» провели в Санкт-Петербурге родительское собрание для профилактики подростковых зависимостей

Фото: Партия «Новые люди»

6 июня в Санкт-Петербурге фонд «Второй шанс» при поддержке партии «Новые люди» провёл запись первого выпуска живого подкаста «Нетрудный возраст», посвящённого подростковой зависимости, доверию в семье и профилактике рискованного поведения. Разговор шёл в формате «вопрос-ответ», без нравоучений. Участниками мероприятия стали более полутора тысяч родителей и подростков.

В записи подкаста также приняли участие вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, клинический психолог Валентина Новикова, документалист Максим Урядов, а также Ольга Лехмус, Александр Барченков, Константин Тренин - представители одного из наиболее известных российских центров подростковой реабилитации «LifeRehab».

Центр уже много лет работает с подростками и молодёжью, помогая им преодолевать зависимости благодаря комплексному подходу, сочетающему психологическую поддержку, социальную адаптацию и реабилитационные программы.

Фото: Партия «Новые люди»

Подростки, проходящие реабилитацию после зависимости, открыто рассказали о причинах употребления, отношениях с родителями и ошибках, которые, по их мнению, привели к потере доверия в семье. Документалист Максим Урядов поделился собственной историей зависимости и рассказал, как ему удалось с ней справиться.

Клинический психолог Валентина Новикова призвала родителей не бояться обращаться к специалистам и подчеркнула, что главная защита для ребёнка - любящая среда дома. Основательница «LifeRehab» Ольга Лехмус добавила, что дом должен оставаться местом, куда подросток может прийти со своими проблемами, а не бояться о них говорить.

Открывая разговор, Владислав Даванков спросил зал, сталкивался ли кто-то из присутствующих или их близких с зависимостью, - руки подняли больше половины. Главной причиной подростковой зависимости вице-спикер назвал доступность наркотиков.

- Я недавно посещал вместе с представителями фонда "Второй шанс" и рэпером Гуфом детский реабилитационный центр. Сидят обычные подростки. Без тату, без пирсинга - по виду не отличишь ни от моих детей, ни от ваших. Как отца меня это, честно, шокировало. Мы с ними разговаривали. И они сами говорят: достать наркотики сейчас проще, чем купить пиво. Паспорт не нужен. Магазин в даркнете - открыл телефон и купил. Можно назвать десяток причин, почему подросток начинает. Но одна перевешивает все остальные - доступность. Поэтому говорить "нет" детей нужно учить с малых лет, - отметил он.

Фото: Партия «Новые люди»

На собрании Валентина Новикова предложила ввести в школах должность штатного психолога, который занимался бы профилактикой зависимостей и работал и с детьми, и с родителями. Инициативу поддержали и пришедшие родители, и Владислав Даванков.

По словам Даванкова, сейчас партия проводит целую серию таких встреч - они помогают понять, как взрослые могут защитить детей и предостеречь их. На основе этой работы готовятся законодательные инициативы.

Партия «Новые люди» проводит системную работу по борьбе с зависимостями и пропаганде здорового образа жизни. При поддержке Владислава Даванкова создан благотворительный фонд «Второй шанс» - Лига помощи зависимым.

На базе фонда уже работают шесть профильных комитетов, объединивших 40 экспертов в области наркологии, психологии, реабилитации и просвещения. Открыта горячая линия для тех, кто столкнулся с насилием или принудительным удержанием в реабилитационных центрах. В Московской области в рамках проекта проведено 42 родительских урока, в которых приняли участие 5 500 человек.