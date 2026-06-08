Аэрофлот первым в мире установит новые платёжные терминалы Сбера с искусственным интеллектом. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сразу после премьеры платёжного терминала НЕО на ПМЭФ-2026 Сбер и Аэрофлот договорились о сотрудничестве. Аэрофлот станет первой компанией, которая внедрит новые терминалы в клиентском пространстве. Первые устройства появятся в главном офисе продаж Аэрофлота в Москве в конце сентября этого года.

НЕО открывает перед путешественниками новые ощущения и возможности. Путешествие начинается с покупки билета — с первых эмоций и предвкушения, и НЕО позволяет сделать этот момент позитивной частью клиентского опыта.

Новое решение — это собственная разработка Сбера и первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство адаптируется под каждого покупателя: экран автоматически регулирует угол наклона, а биометрия срабатывает при любом освещении — благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора и адаптивной подсветке. Разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения. Работу интерфейса обеспечивает 8-ядерный процессор с NPU-чипом.

Устройство адаптируется под каждого покупателя. Фото: пресс-служба Сбербанка.

НЕО, как и прежнее поколение терминалов, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Россия — мировой лидер по развитию биометрических платежей: сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более шести миллионов человек, через технологию «Вжух» ежедневно проходит более миллиона операций.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для бизнеса НЕО — это инструмент создания нового уровня сервиса, а для клиента — возможность начать путешествие с ярких эмоций. Мы рады, что именно Аэрофлот стал первым партнёром, внедряющим НЕО в своём флагманском офисе продаж. Главная идея НЕО проста: технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. Именно так и работает настоящий клиентский опыт».

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»:

«Высокий уровень цифровизации Аэрофлота позволяет быстро реагировать и внедрять интересные новейшие решения на основе искусственного интеллекта. Сбер является нашим ключевым партнером в этой сфере. Мы будем рады предложить клиентам Аэрофлота возможность первыми познакомиться с НЕО и на собственном опыте оценить удобство «умных» технологий. Терминалы оплаты с внедренным ИИ-агентом появятся в нашем флагманском офисе продаж в Москве уже через несколько месяцев. В сотрудничестве со Сбером мы уверенно приближаем будущее клиентского опыта в авиаперевозках, создавая технологическую экосистему путешествий».

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